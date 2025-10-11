„DBRS Morningstar“ patvirtino Lietuvos turėtą skolinimosi reitingą

Tuo metu kita agentūra – „Moody’s Investment Service“ – paskelbė baigusi Lietuvos kredito reitingo periodinę peržiūrą ir pateikė Lietuvos ekonomikos perspektyvų įvertinimą.
„Stabili perspektyva atspindi „DBRS Morningstar“ nuomonę, kad Lietuvos vykdoma apdairi fiskalinė politika ir žemas valstybės skolos lygis sumažina riziką, kylančią dėl galimo didesnio fiskalinio deficito padidėjimo sudėtingomis išorės sąlygomis“, – šeštadienį išplatintame pranešime teigia Finansų ministerija.
Pasak agentūros ekspertų, Vyriausybės įsipareigojimas skirti 5 proc. BVP gynybai tikriausiai darys spaudimą fiskaliniam tvarumui vidutiniu laikotarpiu, tačiau tikisi, kad Lietuva ir toliau laikysis Europos Sąjungos (ES) fiskalines taisykles atitinkančios politikos.
Ministerijos teigimu, kredito reitingas grindžiamas Lietuvos naryste ES ir euro zonoje, stipriomis politinėmis institucijomis ir efektyviu politikos formavimu, taip pat gerais fiskaliniais rezultatais ir žemu skolos lygiu.
„Agentūros analitikų teigimu, Lietuvos ekonomika maža ir atvira, todėl labiau pažeidžiama išorės sukrėtimų, tačiau kita vertus šalies eksporto sektorius yra didelis, stipriai integruotas į pagrindines regionines tiekimo grandines“, – sako ministerija.
„DBRS Morningstar“ Lietuvos ilgalaikio skolinimosi reitingą paskutinį kartą pakeitė 2021-ųjų lapkritį – pakėlė iš „A“ į „A (aukštą)“ su stabilia reitingo perspektyva.
Savo ruožtu tarptautinė kredito reitingų agentūra „Moody’s“ reitingo periodinę peržiūrą baigė spalio 2 dieną, peržiūros metu buvo iš naujo įvertintas reitingų tinkamumas, atsižvelgiant į atitinkamą metodiką ir naujausius pokyčius.
Savo pranešime „Moody’s“ ekspertai tarp Lietuvos kredito privalumų išskiria nedidelę, nors ir didėjančią, valstybės skolą, taip pat fiskalinio atsargumo tradicijas, padėsiančias įveikti būsimus sukrėtimus.
Agentūra pažymi, kad Lietuvos ekonomikos ir fiskaliniai rodikliai atitinka jų lūkesčius. Jie prognozuoja, kad šiemet Lietuvos BVP augs 2,6 proc., 2026 metais – 3,2 proc.
„Stabili Lietuvos perspektyva „Moody’s“ analitikų teigimu atspindi subalansuotas rizikas. Nors išlieka didelės geopolitinės rizikos, jas švelnina šalies narystė NATO, nuolatinis NATO pajėgų dislokavimas Lietuvoje ir didėjantys gynybos pajėgumai“, – teigia ministerija.
„Stabili perspektyva taip pat atspindi agentūros lūkesčius, kad ekonomikos augimas išliks tvirtas, o fiskalinis stabilumas, nepaisant didėsiančių išlaidų gynybai, nesusilpnės prognozuojamu laikotarpiu“, – rašoma pranešime.
„Moody’s“ Lietuvos kredito reitingus paskutinį kartą buvo pagerinę 2021 metų vasarį, kai 2015 metais suteiktas A3 (teigiama perspektyva) ilgalaikio skolinimosi reitingas buvo pakeltas į A2 (stabili perspektyva).
Šiemet gegužę tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ taip pat patvirtino Lietuvos turėtą ilgalaikio skolinimosi reitingą – „A“ su stabilia perspektyva.
Paskutinį kartą „Standard & Poor’s“ agentūros analitikai Lietuvos reitingą peržiūrėjo pernai gegužę, nustatydama „A“ (stabili perspektyva) ir palikdama galioti A-1 trumpalaikio skolinimosi reitingą, o pernai gruodį tik paskelbė ataskaitą apie Lietuvą, kurioje įvertino šalies ekonomikos perspektyvas.
Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“ gegužės pradžioje patvirtino Lietuvai suteiktą reitingą – „A“ su stabilia perspektyva. Lietuvos kredito reitingus ši agentūra paskutinį kartą buvo pagerinusi 2020 metų sausį, kai ilgalaikio skolinimosi reitingas buvo pakeltas iš „A-„ į „A“.
Kredito reitingas – rodiklis, suteikiantis investuotojams bei kreditoriams koncentruotą informaciją apie skolininko gebėjimo vykdyti savo finansinius įsipareigojimus lygį. Aukštas kredito reitingas rodo mažesnę riziką, kad skolininkas nevykdys įsipareigojimų, ir atitinkamai mažesnę skolinimosi kainą.
Kredito reitingams išreikšti jos vartoja tam tikrą klasifikaciją ir simbolius bei nustato kredito vertę besiskolinančioms valstybėms ir bendrovėms naudodama standartizuotus kredito reitingus.
