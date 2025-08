Statistika nedžiugina: Lietuvoje daugėja bedarbių

Antrąjį ketvirtį šalyje buvo 113,4 tūkst. 15–74 metų bedarbių, iš jų 15–24 metų – 17,3 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius padidėjo 6,9 tūkst., remdamasi gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, pranešė Valstybės duomenų agentūra.

Ilgalaikių bedarbių buvo 43,1 tūkst., arba 38 proc. visų bedarbių, jų skaičius padidėjo atitinkamai 4,7 tūkst. ir 13,3 tūkst.

Vyrų nedarbo lygis buvo 7,9 proc., moterų – 6,5 proc., jaunimo (15–24 metų ) – 18,1 proc. Ilgalaikis nedarbas per ketvirtį padidėjo 0,2 punkto ir siekė 2,7 proc., o per metus – 0,8 punkto.

Tuo metu gyventojų užimtumas antrąjį ketvirtį buvo 74 proc. – per ketvirtį jis padidėjo 0,6 punkto, per metus – sumažėjo 0,2 punkto. Moterų užimtumas buvo 1 proc. žemesnis nei vyrų – atitinkamai 73,5 ir 74,5 proc., jaunimo – 27,9 proc. (sumažėjo atitinkamai 0,3 ir 3,3 punkto), 55–64 metų gyventojų – 71,7 proc. (per ketvirtį padidėjo 1,2 punkto).

Darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1,57 mln. – 19,1 tūkst. daugiau nei pirmąjį ketvirtį: dirbo ar turėjo darbą 1,46 mln. gyventojų (atitinkamai padidėjo 12,3 tūkst. ir sumažėjo 11,6 tūkst.).

Antrąjį ketvirtį šalyje buvo 912,6 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (60,3 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 17,3 proc. – besimokantis 15–24 metų jaunimas.