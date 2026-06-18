Darbdaviai ir profsąjungos deda vilčių į naują Vyriausybę

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Vidmanto Janulevičiaus teigimu, liūdina valdžios neištesėtas pažadas pritarti darbdavių ir profsąjungų susitarimui dėl MMA, todėl to tikimasi iš naujos Vyriausybės.
„Mano akimis, Trišalė taryba tai yra vienašalė taryba, ir kol ji bus vienašalė taryba, galbūt mes ir negaišime laiko ten, nes tai yra tiesiog laiko gaišinimas. Jeigu taip ir toliau, tai nematome prasmės šitoje vietoje dalyvauti visoje šitoje organizacijoje“, – ketvirtadienį prie Vyriausybės surengtoje trumpoje spaudos konferencijoje sakė V. Janulevičius.
Tuo metu Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji vadovė Dalia Jakutavičė sako, kad kyla valdžios požiūrio į socialinę partnerystę klausimas, kai darbuotojų ir darbdavių organizacijos pasiekia bendrą susitarimą, tačiau jis netampa svarstymo objektu.
„Vyriausybė, žinoma, turi teisę priimti sprendimą, kokį jai atrodo, kad reikia priimti, tačiau darbuotojų ir darbdavių bendras susitarimas nusipelno iš tikrųjų bent jau būti rimtai apsvarstytas ir išsamiai įvertintas, ir argumentuotai atmestas“, – teigė D. Jakutavičė.
„Iš ateinančios Vyriausybės tikimės, kad socialinių partnerių pasiekti susitarimai taps reikšminga viešosios politikos dalimi“, – pridūrė ji.
Savo ruožtu Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis tikino atėjęs „pagėdinti Vyriausybės“ dėl jos „socialiai neatsakingo paskutinio atodūsio“.
„Vienintelis susitarimas, kuris buvo tarp profesinių sąjungų ir darbdavių pasiektas būtent pagal tokią pačią formulę, buvo tada, kada dabartinė premjerė vadovavo profsąjungoms (...). Kada tu pakeiti pozicijas, tu užmiršti, kaip tu kada tareisi“, – sakė A. Romanovskis.
Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė priminė socialdemokratų pažadus stiprinti socialinį dialogą ir NPD sulyginti su MMA.
„Tiesiog nenorima pripažinti, kad socialiniai partneriai gali susitarti ir kad mes galime priimti šitą susitarimą kaip tvarų, reikalingą ir su didele pagarba visiems, taip pat ir rinkėjams, kaip buvo pažaduose“, – žurnalistams sakė A. Maldutytė.
Darbdavių ir profsąjungų bei Vyriausybės pasiūlymų skirtumas – 1,17 euro
Kaip rašė BNS, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai buvo sutarę, kad minimali MMA nuo kitų metų turėtų augti 7,19 proc., arba 83 eurais, tuo pačiu prašant valdžios 4 proc., arba 30 eurų padidinti NPD.
Tačiau Vyriausybės atstovai nesutiko didinti NPD ir siūlo MMA didinti 8 proc., arba 92 eurais iki 1245 eurų (iki mokesčių).
D. Jakutavičės teigimu, pagal darbdavių ir profsąjungų pasiūlymą, palyginti su Vyriausybės siūlymu, per mėnesį darbuotojui tektų 1,17 euro daugiau.
„Pagal susitarimą su darbdaviais per mėnesį euru septyniolika į kišenę darbuotojui tektų daugiau (...). Žmonėms, uždirbantiems ir gaunantiems mažas pajamas, tai vis tiek yra pinigai“, – teigė ji.
Finansų viceministras Darius Sadeckas per Trišalės tarybos posėdį antradienį teigė, kad siūlymas kartu su MMA didinti NPD valstybei kainuotų apie 40 mln. eurų.
Tačiau A. Maldutytė pažymi, kad tai neturėtų būti pagrindinė problema, nes pagal profsąjungų ir darbdavių susitarimą į biudžetą per metus būtų surinkta 22–30 mln. eurų daugiau gyventojų pajamų mokesčio (GPM), daugiau nei 20 mln. eurų įplauktų papildomai „Sodrai“, o dar 10 mln. eurų – individualiai dirbančiųjų privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų.
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