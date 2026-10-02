„Creditreform“: bankrotų šiemet 9 proc. mažiau, grupinių atleidimų – 52 proc. daugiau

Tuo metu Užimtumo tarnyba per šį laiką gavo 70 pranešimų apie grupinius atleidimus – 52 proc. daugiau (46), o apie atleidimą įspėtų darbuotojų skaičius augo virš 80 proc. iki 3,1 tūkst. (1,6 tūkst.).
„Bankrutuojančių verslų šiemet turime mažiau nei 2025-aisiais – šie skaičiai traukėsi sulig kiekvienu ketvirčiu, tačiau panašu, kad prislėgusios ekonominės problemos, išaugusios išlaidos bei, tikėtina, automatizavimo ir dirbtinio intelekto diegimas skatina verslus imtis vienos iš didžiausių išlaidų eilučių – darbuotojų“, – pranešime teigė „Creditreform Lietuvos“ direktorius Saulius Žilinskas.
Anot jo, daugiausiai bankrotų pradėta didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse (169), statyboje (133), transporto ir saugojimo srityje (82), apdirbamojoje gamyboje (75).
Pavyzdžiui, bankroto byla šiemet iškelta Klaipėdos modulinių pastatų gamintojai „KT Modules“, pradėtos Nidos apartamentų komplekso „Auksinės kopos“ vystytojai „SPV Neringa“, daugiau kaip tris dešimtmečius veikusiai rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovei „Vilmorus“.
Tarp apie didesnius grupinius atleidimus pranešusių darbdavių – 228 žmones įspėjusi Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė „Homanit Lietuva“, po 126 – prekybos tinklas „Maxima LT“ ir metalo apdirbimo technologijų bei staklių gamybos bendrovė „Kauno staklės“, 114 – „Danske Bank“ Lietuvos filialas.
Daugiausiai apie grupinius atleidimus įspėti apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojai (26 pranešimai ir 1,5 tūkst. darbuotojų), informacinių technologijų ir ryšių (10 ir 370), transporto ir saugojimo (7 ir 374), apgyvendinimo ir maitinimo sektorių (6 ir 165).
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