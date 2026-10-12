Budrys: JAV sprendimas nekeis ES pozicijos dėl sankcijų Rusijai

„Aš esu įsitikinęs, ir šiandien apie tai kalbėsime, kad nepakeisime Europos Sąjungos pozicijos dėl sankcijų Rusijos atžvilgiu. Europos Sąjunga yra įvedusi apribojimus naftos ir naftos produktų importui į Europos Sąjungą, ir mes savo pozicijos nekeisime, nes manome, kad tai yra viena efektyvesnių priemonių apriboti finansinius srautus Rusijos karo mašinai“, – pirmadienį Liuksemburge prieš ES Užsienio reikalų tarybos susitikimą žurnalistams sakė K. Budrys.
Jis taip pat pabrėžė, kad bus siekiama užtikrinti, jog sankcijos nebūtų apeinamos. Vis dėlto, pasak K. Budrio, toks Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitarimas neturėtų reikšmingai paveikti nei dyzelino kainų, nei ES pozicijos.
„Žiūrėsime, kad nebūtų apeinamos sankcijos, lygiai taip pat ir čia žiūrėsime, kad jis (dyzelinas – ELTA) nepatektų (į Europos Sąjungą – ELTA). Tačiau reikia suprasti, kad šis susitarimas nei dyzelino kainas labai smarkiai paveiks, nei Europos Sąjungos poziciją smarkiai pakeis“, – pabrėžė ministras.
K. Budrys pripažino, kad JAV sprendimas kelia apgailestavimą, nes neprisideda prie koordinuotos Vakarų politikos Rusijos atžvilgiu.
„Galime apgailestauti, nes jis (susitarimas – ELTA) nepadeda siekti koordinuotos Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijų politikos Rusijos atžvilgiu. Tai šiek tiek silpnina mūsų, kaip Vakarų, pozicijas“, – sakė K. Budrys.
ELTA primena, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas spalio 9 d. pareiškė, jog, Jungtinėms Valstijoms leidus, Rusija pasaulinei rinkai patieks 300 tūkst. tonų dyzelino, o ateityje gerokai padidins šių degalų eksportą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad dovanos V. Putinui neprisidės prie taikos ir neduos naudos civilizuotam pasauliui. Jis perspėjo, kad Rusija už jas „atsilygins“ naujais teroro aktais bei šį Vašingtono žingsnį vadino „silpnu stiprių partnerių sprendimu“.
ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas šeštadienį taip pat pareiškė, kad sankcijų rusiškam dyzelinui panaikinimas padeda Kremliui finansuoti karą prieš Ukrainą.
Ji atkreipė dėmesį, kad per dvi dienas dėl Rusijos smūgių žuvo daugiau kaip 80 Ukrainos civilių gyventojų, o Maskva suintensyvino hibridines atakas prieš Europos Sąjungos valstybes ir NATO sąjungininkes. Pasak jos, sankcijų rusiškam dyzelinui sustabdymas suteikia Rusijai papildomų pajamų karui tęsti, todėl dabar ne laikas mažinti spaudimą Maskvai.
JAV prezidento D. Trumpo ir Rusijos vadovo V. Putino susitarimą dėl rusiško dyzelino tiekimo sukritikavo ir Suomijos ministras pirmininkas Petteris Orpo, pavadindamas jį „siaubingu nusivylimu“.
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