Budrys ir Pakistano vicepremjeras pasirašė abiem šalims naudingą susitarimą

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), tai paskatins glaudesnį prekybinį bendradarbiavimą ir naujų partnerystės ryšių plėtrą, ypač informacinių technologijų srityje.
Užsienio reikalų ministrų susitikime aptartas Pakistano siekis stiprinti ekonomines partnerystes su Europos Sąjungos valstybėmis.
K. Budrys išreiškė palaikymą Pakistano pastangoms užtikrinti ekonominį ir politinį stabilumą regione.
Ministras su Pakistano kolega taip pat aptarė instrumentalizuotos migracijos keliamas grėsmes.
