Baltarusio bendrovė per įvairias šalis Rusijai tiekė įrangą raketų varikliams

Apie išardytą schemą pirmadienį pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija.
Pranešime teigiama, jog bendrovė klastojo sertifikatus, kad tiektų sankcionuotą įrangą, įskaitant specialius metalo apdirbimo įrankius ir CNC stakles, kurios gali būti naudojamos dalims ir įrankiams gaminti.
Nurodoma, kad gegužę buvo sulaikytas 28 metų įmonės vadovas baltarusis.
Bendrovė, kurios pavadinimo ministerija nenurodė, slėpė savo siuntas per priedangos įmonių tinklą Turkijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Honkonge, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.
Mes ir toliau imsimės ryžtingų veiksmų (...) prieš veikėjus, bandančius apeiti teisinius draudimus remti Rusijos ginklų pramonę.
„Nepriimtina, kad didelio tikslumo Europos technologijos nukreipiamos sparnuotųjų raketų ir oro gynybos sistemų gamybai“, – sakė už žvalgybą atsakingas Austrijos jaunesnysis ministras Jorgas Leichtfriedas (Jorgas Leichtfrydas).
„Mes ir toliau imsimės ryžtingų veiksmų (...) prieš veikėjus, bandančius apeiti teisinius draudimus remti Rusijos ginklų pramonę“, – sakė jis.
Įranga buvo tiekiama įmonėms, susijusioms su Rusijos valstybiniu pramonės konglomeratu „Rostec“, nurodė Austrijos ministerija. Pasak jos, naujausi duomenys rodo, kad prekės buvo naudojamos karinei įrangai, įskaitant sparnuotųjų raketų ir naikintuvų variklius, gaminti.
Pernai rugpjūtį per keturias kratas paimti įrodymai rodo, kad nuo 2022 metų Rusijos ginklų gamintojams buvo pristatyta pramoninių prekių už daugiau nei 3,3 mln. eurų, pridūrė ministerija.
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