Autobusų stotims – nauji reikalavimai ir gresiančios baudos

Informacijos apie autobusų maršrutus gyventojai vis dar ieško ne tik internete, bet ir skambina į stotis.
„Ne, aš internetu nesinaudoju. Man galvą nuo viso to skauda, nes aš jau per sena“, – kalbėjo moteris.
Tačiau Susisiekimo ministerija siūlo bausti autobusų stotis, kurios neturi interneto svetainės su aktualia informacija.
„Viešojo transporto paslauga turi būti gyventojams suteikiama kokybiškai. Keleiviai turi žinoti aktualią informaciją“, – teigė susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė.
„Čia problemos tikrai neįžvelgiame. Būtų aktualu vertinti iš tos pusės, kam ta sistema iš viso yra reikalinga ir ką siekiame su ja išspręsti, kai tai, kas yra reguliuojama, šiai dienai atitinka tvarkas ir visi vežėjai laikosi visų įsipareigojimų“, – aiškino Šiaulių autobusų stoties vadovė Toma Lentinienė.
Ministerija nurodo, kad baudos būtų skiriamos ne vien už tai, kad stotis neturi interneto svetainės. Atsakomybė lauktų ir tada, jei svetainėje nebūtų privalomos informacijos. Už tai grėstų įspėjimas arba bauda nuo 70 iki 140 eurų.
„Tam, kad keliaujantys viešuoju transportu, šiuo atveju autobusais, žinotų, kada atvyksta, kada išvyksta autobusai, ar jie vėluos, ar sustabdytas vienas ar kitas reisas“, – aiškino D. Sujetaitė.
Tačiau autobusų stotys sako, kad ne visą informaciją gali pateikti pačios, ypač kai autobusai vėluoja.
Daugiausia problemų kyla dėl tarptautinių reisų, kurie į nuobaudų sąrašą nepatenka.
„Taip, stoties pareiga – pranešti keleiviui informaciją realiu laiku, bet jeigu mes jos neturime, tai kaip mes ją pranešime? Čia ir turėtų būti atskirtos atsakomybės. Pirmiausia turėtų būti vertinamas vežėjo kelias, kaip jis mums tą informaciją pateiks, ir tik tada – stoties, ar turėdama tą informaciją pasidalino, ar nepasidalino“, – pabrėžė T. Lentinienė.
Šiuo metu keleiviams rasti informaciją apie autobusų tvarkaraščius gali būti nelengva.
Pavyzdžiui, apie Ignalinos autobusų stoties veiklą skelbiama Ignalinos butų ūkio svetainėje. Radviliškio stotį valdantis Radviliškio autobusų parkas informaciją skelbia savo svetainėje.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
O kai kurių stočių, pavyzdžiui, Lazdijų ir Rietavo, tvarkaraščius galima rasti ir savivaldybių interneto svetainėse.
Autobusų stotims neaišku ir dėl kitų ministerijos reikalavimų.
Pavyzdžiui, gresia bauda už neatliktą patikrinimą prieš važiavimą. O kaip jis turėtų atrodyti – neaišku.
„Ar tai blaivumo patikrinimas, ar dar koks vairuotojų spaudimo patikrinimas, ar transporto priemonės patikrinimas – to dalyko niekur nėra pasakyta“, – pastebėjo Keleivių vežimo asociacijos vadovas Gintaras Nakutis.
Taip pat nuo 2028-ųjų autobusų stotys turi įrengti aikšteles autobusams bei jų vairuotojų poilsiui. Naujose stotyse tokių vietų nebėra.
„Po diskusijų, vėlgi, su rinka nusprendėme, kad galbūt nebūtinai vien autobusų stotyse tas vietas galima bus užtikrinti, bet autobusų stotys kitose teritorijose tą infrastruktūrą turės užtikrinti“, – dėstė D. Sujetaitė.
Dabar Lietuvoje veikia penkiasdešimt autobusų stočių. Jos priklauso arba privatiems vežėjams, arba savivaldybėms. Didysis vežėjas „Kautra“ valdo šešias stotis – Prienuose, Vilkaviškyje, Neringoje, Kaune, Druskininkuose ir Alytuje. „Busturas“ – Šiauliuose, o Panevėžyje ir Vilniuje – Tolimojo keleivinio transporto kompanija.
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