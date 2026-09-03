Audros žala ūkininkams: iš ministro – svarbi žinia

Pasak ministro, norima į Europos Komisiją (EK) kreiptis skubiai – iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet.
„Artimiausia galimybė, kai EK skirstys žalą nukentėjusiems dėl ekstremalių oro sąlygų, bus būtent po lapkričio. Tai mums svarbu iki spalio kreiptis – suspėtume dar į šių metų svarstymą ir tada kitų metų biudžete jau būtų numatytos mums lėšos. Svarbu laiku sureaguoti, nes kitu atveju, jeigu pradelstume, būtų galimybė kreiptis tik pavasarį“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė K. Mažeika.
Gali būti, kad to derliaus nuimti iš viso nepavyks.
Pasak jo, spėjus, išmokos ūkininkus pasiektų ne anksčiau kaip kitąmet: „Turbūt pavasarį bus aiškumas, kiek gausime, o tas turbūt pats procesas ir nusikels į kitus metus.“
Pasak ministro, stiprūs lietūs prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių.
„Panašu, kad ūkiai, kurie skaičiavo, kad pusė derliaus (likę – BNS) laukuose, gali būti, kad to derliaus nuimti iš viso nepavyks, nes pranešamas tikrai didelis kritulių kiekis. Jeigu pasitvirtins prognozės, (...) iš tiesų bus didžiulis lietaus kiekis, kuris ypatingai daržovių ūkiams gali būti pragaištingas“, – teigė K. Mažeika.
Naujausi komentarai