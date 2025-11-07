 Atskleidė, kiek šiemet jau bankrutavo maitinimo ir apgyvendinimo įmonių

2025-11-07 14:20
BNS inf.

Per 10 šių metų mėnesių bankrutavo 74 maitinimo ir apgyvendinimo įstaigos – šešiomis daugiau nei pernai per visus metus, tuo metu įkurta daugiau nei 300 naujų šio verslo įmonių, pranešė įmonių kreditingumą vertinanti įmonė „Creditreform Lietuva“, remdamasi Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos bei Registrų centro duomenimis.

Anot pranešimo, pirmąjį šių metų ketvirtį bankrutavo 26 įmonės, antrąjį – 23, trečiąjį – 20, o ketvirtojo pradžioje – dar 5 įmonės, .

„Išaugęs PVM, padidinta minimali mėnesio alga, besibaigiantys dar pandemijos metu atidėtų įsiskolinimų išmokėjimo terminai – tai svarbiausios maitinimo įstaigų pasitraukimo iš rinkos priežastys“, – pranešime teigė „Creditreform Lietuva“ direktorius Saulius Žilinskas.

„Įdomu ir tai, kad pagrindiniai bankrotų iniciatoriai yra ne tradiciškai itin aktyvios Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ar „Sodra“, o patys įmonių vadovai. Būtent jie inicijavo 41 įmonės bankrotą, „Sodra“ – 17, VMI – aštuonios. Beje, praėjusiais metais vadovai buvo pradėję 28 bankrotus, „Sodra“ – 19, o VMI – 10“, – aiškino S. Žilinskas.

Vilniuje šiemet bankrutavo 24 maitinimo įstaigos, Kaune – 15, Klaipėdoje – 6. Kurortuose bankrutavo trys įmonės: po vieną Palangoje, Birštone ir Neringoje. Druskininkuose bankrotų nefiksuota.

Registrų centro duomenys rodo, jog sausį-spalį Vilniuje įregistruotos 135 naujos maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės, Kaune – 51, Klaipėdoje – 21.

Be to, Palangoje šiemet įregistruota 11, Neringoje – penkios, Druskininkuose – dvi naujos įmonės.

Lapkričio pradžioje 159 naujos įmonės jau turėjo personalą, o visos jos samdo 955 darbuotojus, teigiama pranešime.

