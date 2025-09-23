Atskleidė, kiek pinigų per mėnesį lietuviai skiria automobiliui

Daugiau apie tai kalbėjo „Autobild Lietuva“ vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius.
– Lietuviui automobilis yra šventas kaip duona. Ar sutinkate su tuo?
– Taip, sutinku, Lietuva yra automobilistų kraštas.
– Kiek visa tai kainuoja? Man atrodo, kad tokių skaičiavimų Lietuvoje yra buvę. Skaičiuojant dabartinėmis kainomis, kiek per metus gali kainuoti automobilis, jeigu mes neskaičiuotume jo įsigijimo ir nuvertėjimo? Taip pat, žinoma, neskaičiuojant elektromobilių, kurių Lietuvos gatvėse yra labai nedaug.
– Visų pirma, gali skirtingai kainuoti skirtingai kainuojantys automobiliai, jų eksploatacija bus tikrai nevienoda.
– Kalbėkime apie žmonėms suprantamus vidutinius automobilius, kaip „Volkswagen Passat“, „Škoda Octavia“ ar „Toyota Avensis“.
– Žmonės perka naudotus automobilius. Lietuva vis dar tebėra naudotų automobilių kraštas. Lietuviai važiuoja maždaug apie 15–20 000 km per metus. Panašiai yra skaičiuojama, kad apie 250–280 eurų per mėnesį kainuoja tokio automobilio, kaip paminėjote – „Škoda Octavia“ ar panašaus – eksploatacija. Žmonės dažnai to neįvertina ir neskaičiuoja, bet vis tiek reikia ir žieminių padangų, ir keisti variklio alyvą.
– Draudimas yra neišvengiamas.
– Civilinės atsakomybės draudimas neišvengiamas. Jeigu dar eisime toliau, Kasko draudimas nėra būtinas, bet jeigu jį ims – dar daugiau kainuos, nes čia nėra įskaičiuota Kasko draudimo įmoka. Aišku, kad degalai ir visa kita. Dar yra daug netikėtumų, kurie gali atsitikti – tai reiškia, kad kažkoks rimtesnis gedimas labai stipriai iškreiptų šį skaičių.
– Jeigu dar įskaičiuotume ir automobilio nuvertėjimą, nes dažnai žmogus jo net nebando įvertinti, ta suma tikriausiai dar labiau pasikeistų.
– Kuo pigesnis automobilis, tuo, matyt, nuvertėjimas bus menkesnis. Jeigu pirkai už 2 tūkst. eurų, net jeigu ir už visai nedaug parduosi – nedidelis praradimas.
– Bet jeigu pirkai už 15 tūkst. eurų?
– Už 15 ar 30 tūkst. eurų, kas irgi įeina į tą naudotų automobilių ir jūsų paminėtų markių bei modelių gamą, tai nuvertėjimas dar kainuotų kartais net panašią sumą. Kaip jau minėjau, gali būti ir 300–350 eurų vien tas nuvertėjimas. Važiuoti automobiliu pakankamai daug kainuoja.
– Kai vidutinė alga yra 1 436 eurų, tai be nuvertėjimo skaičiuojant bus apie 18–20 proc. nuo visos algos, o jeigu su nuvertėjimu – ir visi 27 proc. Kokia tada turėtų būti kaina važiuoti automobiliu, kad lietuvis nenorėtų juo važiuoti?
– Nežinau, aš neįsivaizduoju. Buvo bandoma daryti tokią apklausą – kur yra ta riba. Ten labiau gal buvo kalbama apie degalus, kiek turėtų kainuoti benzinas ar dyzelinas, kad mes atsisakytume važiuoti. Dauguma pašnekovų pasakė, kad nėra tokios kainos – vis tiek važiuos. Čia toks lietuviškas geras atsakymas.
– Kas jus priverstų išlipti iš automobilio?
– Mirtis, tik mirtis mus išskirtų su automobiliu. Iš tikrųjų automobilis yra patogiausia judumo forma. Kol kas Lietuvoje kitų alternatyvų rasti gan sunku.
