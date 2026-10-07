Atskleidė, kiek nuo sausio turėtų didėti senatvės pensija

Anot jos, vidutinė senatvės pensija 2027 metais ūgtels apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinąjį stažą – 88 eurais iki 895 eurų.
Vis dėlto, pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjui padidėjimas bus individualus.
„2027 metais pensijos augs sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija, o tai reiškia, kad didės ir reali senjorų perkamoji galia. Kartu nuosekliai artėjame prie užsibrėžto tikslo – kad vidutinė senatvės pensija sudarytų ne mažiau kaip pusę vidutinio darbo užmokesčio į rankas“, – komentare BNS teigė ministrė Inga Ruginienė.
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę sakė sieksiantis, kad senatvės pensijos kitąmet didėtų dešimtadaliu, arba vidutiniškai 75–76 eurais. Tam jis siūlė panaudoti ir 6–7 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio.
Iš pastarojo šaltinio pensijos būtų didinamos kartu su indeksavimu pagal įstatymą – pagal jį pensijos kitąmet didės apie 8,5 proc.
Vienišo asmens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais turėtų būti 50,68 euro (šiemet – 46,46 euro), teigia ministerija.
Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti Vyriausybė ir Seimas.
Vyriausybė siekia, kad 2028 metais vidutinė senatvės pensija siektų bent 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio „į rankas“. Numatoma, kad 2027 metais ji sieks 48,1 proc., o turintiems būtinąjį stažą – 52,2 proc.
Rugpjūtį Lietuvoje buvo apie 641 tūkst. senatvės pensijos ir apie 7,9 tūkst. išankstinės pensijos gavėjų. Vidutinė senatvės pensija dabar siekia beveik 747 eurus, o su būtinuoju stažu – 807 eurus.
Prognozuojama, kad kitąmet vidutinis darbo užmokestis augs 7,2 proc., o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3 proc.
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