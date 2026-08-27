Artėjant šildymo sezonui svarstoma, kaip pažaboti kainų šuolių riziką

Iki šalčiausių sausio ir vasario mėnesių bus siekiama rinkai papildomai pateikti iki 125 tūkst. kubinių metrų biokuro didinant miško kirtimo liekanų kiekį, sudarant geresnes sąlygas pigesnio biokuro importui iš kitų ES šalių, skatinant ilgalaikes pirkimo sutartis ir rengiant tikslinius žaliavos aukcionus bei kitas priemones, pranešė ministerija.
„Mūsų planas konkretus: daugiau miško kirtimo atliekų iš Lietuvos miškų, geresnės sąlygos pigesniam importui iš ES šalių ir daugiau kuro, nupirkto dar iki šalčių. Padidinę pasiūlą galime sumažinti kainų šuolių riziką ir spaudimą gyventojų šildymo sąskaitoms“, – pranešime sakė ministras Lukas Savickas.
Vyriausybė pritarė pasiūlytam priemonių paketui ir iki gruodžio 1 dienos pavedė Aplinkos ministerijai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT), Valstybinių miškų urėdijai (VMU), „Baltpool“ ir kitiems rinkos dalyviams grįžti su sprendimais.
Anot Energetikos ministerijos, praėjusią žiemą biokuro suvartojimas išaugo 4,8 proc., o 88 proc. šio prieaugio teko sausio ir vasario mėnesiams. Todėl iki to laiko siekiama užtikrinti papildomą kiekį.
VMU ir privatūs savininkai valdo panašų miškų plotą, tačiau VMU rinkai pateikia apie 350 tūkst. kietmetrių kirtimo liekanų, o privatūs savininkai – apie 640 tūkst., teigia ministerija.
Aplinkos ministerijai pavesta įgalioti VMU patiekti didesnį kiekį medienos į rinką – jis galėtų siekti 300–500 tūkst. kietmetrių per metus.
Vertinama, kad tokiu atveju labai šaltą žiemą biokuro kainos šuolis galėtų būti sumažintas maždaug perpus – nuo 10 iki 5 eurų už MWh.
Be to, bus vertinama galimybė įsteigti visuomeninį biokuro tiekėją, užtikrinantį biokuro rezervą ir tiekimą šilumos gamintojams, taip pat kitos priemonės.
Nuo 2027 metų siekiama suformuoti apie 800 GWh, arba maždaug 400 tūkst. kubinių metrų papildomos pigesnės biokuro žaliavos pasiūlos.
Biokuras šiuo metu kainuoja apie 27 eurus už MWh – beveik 60 proc. daugiau nei prieš metus. Ateinančiam šildymo sezonui sudarytų ilgalaikių sandorių vidutinė kaina siekia 29,85 euro ir yra apie 46 proc. nei prieš metus.
Latvijoje biokuras kainuoja apie 27,5 euro už megavatvalandę, o žiemos sandoriai Vilniaus regione sudaromi maždaug po 34,5 euro.
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