Artėjant šildymo sezonui rinkai papildomai pateiks 48 tūkst. kub. metrų šios žaliavos

Biokuro gamybai naudojami žaliavinės medienos sortimentai ir miško kirtimo liekanos bus parduodami trumpalaikėmis sutartimis aukcionuose spalio 5–9 dienomis, pirmadienį pranešė VMU.
Tai dalis bendro 125 tūkst. kub. metrų biokuro kiekio, kurį VMU planuoja papildomai pateikti iki šių metų pabaigos.
Kaip rašė BNS, rugpjūčio pabaigoje Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos siūlymui iki šalčiausių sausio ir vasario mėnesių rinkai papildomai pateikti 125 tūkst. kubų biokuro didinant miško kirtimo liekanų kiekį, sudarant geresnes sąlygas pigesnio biokuro importui iš kitų ES šalių, skatinant ilgalaikes pirkimo sutartis ir rengiant tikslinius žaliavos aukcionus bei kitas priemones.
Tai reiškia, jog papildoma kuro pasiūla bus didesnė už praėjusią žiemą dėl šalčių papildomai sukūrentą jo kiekį – 108 tūkst. kubinių metrų.
VMU praėjusį šildymo sezoną rinkai pardavė 1,72 mln. kub. metrų biokuro žaliavos, o šiemet, nepaisant sumažintos kirtimų normos, ketina parduoti beveik 1,83 mln. kubų. Daugiau žaliavos planuojama tiekti dėl padidėjusios sanitarinių miško kirtimų apimties bei vasarą praūžusios stiprios audros, išvertusios daug medžių.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) prognozuoja, kad šiluma šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13–25 proc. brangiau nei praėjusį. Būsima šilumos kaina priklausys nuo biokuro ir gamtinių dujų kainų.
Naujausi komentarai