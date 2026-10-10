Apklausa: Vilniaus verslui didžiausią iššūkį kelia atlyginimų lūkesčiai ir darbuotojų trūkumas

Tuo metu didžiausiais iššūkiais įmonės įvardija darbuotojų trūkumą ir jų atlyginimų lūkesčius, rodo nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Darnu Group“ užsakymu atlikta apklausa.
Apklausos duomenimis, šiemet geopolitinės ir makroekonominės aplinkos poveikio nejaučia 34 proc. sostinės smulkių ir vidutinių įmonių, kai pernai tokių buvo 22 proc.
„Pastaruoju metu stebime, kad įmonės vis mažiau reaguoja į skambias antraštes, prisitaiko ir daugiau dėmesio skiria tam, ką gali kontroliuoti: efektyvumui, procesams, kaštų struktūrai ir žmogiškųjų išteklių vadybai“, – pranešime teigia „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas Mykolas Čiplys.
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) vicepirmininko, ekonomisto Mariaus Dubnikovo teigimu, šie rezultatai rodo, kad verslas prisitaiko prie globalių rizikų ir į jas reaguoja nuosaikiau.
„Panašu, kad kur kas realistiškiau įvertinamos esamos rizikos, o potencialios grėsmės lieka nuošalyje, nežinomybė stumiama į šoną. Be to, ir verslams, ir gyventojams daro įspūdį pozityvios naujienos: Europos pabudimas, gynybos pramonės atsigavimas, investicijos į Lietuvą gynybos pramonės srityje“, – pranešime cituojamas M. Dubnikovas.
Apklausos duomenimis, šiemet investicijas planavo 59 proc. sostinėje veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių. Daugiausia jų ketino investuoti į naują įrangą (31 proc.), darbuotojų kvalifikacijos kėlimą (24 proc.), naujų darbuotojų pritraukimą ir transporto parko atnaujinimą (po 21 proc.).
Tuo metu bene didžiausi smulkaus ir vidutinio verslo iššūkiai kasdienėje veikloje siejami su darbuotojų atlyginimų lūkesčiais (26 proc.), darbuotojų trūkumu (16 proc.) ir vidaus politikos pokyčiais (16 proc.).
„Pastarąjį dešimtmetį matome apie 10 proc. vidutinio atlyginimo augimą kasmet. Tai milžiniški šuoliai. Ir faktas, kad tai didina kaštų eilutę. Manau, jog būtent šios rizikos ateityje viršys geopolitinių procesų įtaką, nes tai yra realūs skaičiai, kurie veikia įmonių balansą ir pelno-nuostolių ataskaitas“, – pažymėjo M. Dubnikovas.
Be to, 58 proc. apklaustų įmonių nurodė pastaruoju metu susiduriančios su sunkumais pritraukiant naujų darbuotojų. Iš jų 10 proc. teigė patiriančios didelių sunkumų, o 48 proc. – nedidelių.
Smulkių ir vidutinių verslų apklausą „Darnu Group“ užsakymu atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Apklausoje dalyvavo 213 įmonių, veikiančių Vilniaus mieste, atstovai.
Naujausi komentarai