Antstolių rūmų vadovas: skolininkams suteikiama per daug nuolaidų

Rūmai skelbia, kad bendra Lietuvos gyventojų pradelstų skolų suma per metus išaugo 92 mln. eurų ir rugsėjo pabaigoje siekė 3,66 mlrd. eurų (prieš metus – 3,57 mlrd. eurų), o vidutinė išieškomos skolos suma per metus padidėjo 81 euru iki 2,8 tūkst. eurų.
Antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas Irmantas Gaidelis sako, kad skolų augimą ir jų išieškojimo lėtėjimą galėjo lemti pernai įsigalioję teisės aktų pakeitimai, kuriais įteisintos nuolaidos skolininkams.
„Tai galėtų būti ir įstatymų įtaka skolų grąžinimui. Praeitais metais startavo keli pakeitimai įstatymų: skolų atostogos ir (...) minimalią algą (uždirbantiems asmenims – BNS) išskaitos sumažintos trigubai. Todėl vykdomosios bylos terminas padidėjo, grįžtanti skola kreditoriui sumažėjo kone trigubai“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje teigė I. Gaidelis.
Nepaisant jau beveik metus taikomų „skolų atostogų“ legaliai įsidarbinusiems skolininkams, bendras pastarųjų skaičius ne didėja, o netgi sumažėjo beveik 2 proc., teigia rūmai.
I. Gaidelio teigimu, sulėtėjęs skolų išieškojimo procesas augina ir antstolių darbo kaštus.
„Jeigu jisai (skolininkas – BNS) uždirba minimalią algą, tai 300 eurų skolą mes galėjom anksčiau išieškoti per pusantro mėnesio. Dabar tos pačios skolos išieškojimui mums tenka investuoti penkių, šešių mėnesių darbą. Skolos administravimas brangsta, kreditorius (...) tą sumą atgauna daug lėčiau ir vėliau“, – kalbėjo I. Gaidelis.
Anot Antstolių rūmų, antstoliai šiemet užbaigė 12 proc. mažiau vykdomųjų bylų nei pernai, iš jų 11 proc. rečiau kreditoriams pavykdavo sugrąžinti visas skolas.
Anot Lietuvos antstolių rūmų vadovo, 58 proc. antstolių išieškomų skolų suma siekia iki 300 eurų, o 72 proc. – iki 600 eurų.
„Suma (iki 300 eurų ––BNS) tikrai nėra ta, dėl kurios žmogus turėtų rinktis kardinaliai (keisti – BNS) savo gyvenimą, bet tai rodo, kad mes tiesiog toleruojame ir esame per daug nuolaidūs tokiems asmenims, kurie turi tokių skolų ir jų negrąžina (...) Net minimalią algą uždirbančiam asmeniui tai nėra didelis iššūkis ir ją galima būtų grąžinti per 5–6 mėnesius net labai savęs neskriaudžiant“, – kalbėjo Antstolių rūmų vadovas.
