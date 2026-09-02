Vyriausybė žada spręsti eilių pas gydytojus problemą: užsibrėžė tikslą

Toks tikslas numatytas Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane.
„Užtikrinsime, kad ne mažiau kaip 70 proc. asmenų pas gydytojus specialistus – oftalmologą, kardiologą, endokrinologą, dermatovenerologą, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją – pirminiam Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamam vizitui patektų per teisės aktuose nustatytą terminą“, – teigiama programos nuostatų įgyvendinimo plane.
Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, gyventojai pas šeimos gydytoją turėtų patekti per 7 kalendorines dienas, o pas gydytoją specialistą – per 30 dienų.
Akcentuojama, jog pernai gydytojo specialisto paslaugas pagal nustatytą terminą gavo 53 proc. gyventojų.
Stiprins pasirengimą ekstremalioms situacijoms
Vyriausybė taip pat sieks stiprinti sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms.
Iki 2027 m. antrojo ketvirčio Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) turės parengti veikimo algoritmus, kurie numatytų, kaip karo atveju gyventojams būtų užtikrinamas vaistų, kraujo bei jo komponentų tiekimas.
Tuo metu iki 2028-ųjų pirmojo ketvirčio ministerijai pavedama parengti sveikatos priežiūros sistemos atsparumo civilinėms, hibridinėms ir karinėms grėsmėms priemones – investuoti į gydymo įstaigų kritinę infrastruktūrą, organizuoti specialistų mokymus.
ELTA primena, kad Vyriausybės programos priemonių planas – svarbiausias Vyriausybės dokumentas, kuriame numatomi konkretūs ministrų kabineto žingsniai valstybei ir visuomenei svarbiausiose srityse.
Šiame plane detalizuojami prioritetai bei numatomi konkretūs terminai, iki kada Vyriausybė sieks įgyvendinti tam tikrus darbus ar pasiekti konkrečių pokyčių.
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