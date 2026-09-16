Pavojingiau už telefoną rankoje: vaikai neretai pervertina savo gebėjimus

2021–2025 m. laikotarpiu buvo užregistruota 880 žalų, susijusių su 6–18 metų vaikų važiavimu dviračiais ar paspirtukais. Didžioji dalis šių žalų (740 atvejų) buvo eismo įvykių ar nelaimingų atsitikimų metu patirtos vaikų traumos. Dažniausiai tai rankų ir kojų traumos, tačiau buvo fiksuota ir dantų, veido, galvos, kaklo sužalojimų.
„Vaikai neretai pervertina savo gebėjimus, pasirinkdami per didelį greitį ar per vėlai reaguodami į kliūtį. Pusiausvyrą galima prarasti staigiau pasukus, stabdant, užvažiavus ant kelio nelygumo, bortelio, akmens ar šlapios dangos. Net ir nesusidūrus su kitu eismo dalyviu toks kritimas neretai baigiasi rimta trauma“, – sakė draudimo specialistė Aurelija Kazlauskienė.
Ekspertė pažymėjo, kad riziką didina ir tai, kad elektrinis paspirtukas greitai įsibėgėja, o jo nedideli ratai yra itin jautrūs kelio nelygumams. Vaikui taip pat gali būti sunkiau tiksliai įvertinti, kokio atstumo reikės saugiai sustoti, ypač važiuojant didesniu greičiu ar šlapia danga.
Kaip rodė duomenys, daugiau negu du trečdaliai visų su paspirtukais susijusių žalų (72 proc.) buvo užregistruota gegužės–rugsėjo mėnesiais, kai šiomis mikrojudumo priemonėmis naudojamasi intensyviausiai.
Taisyklės galioja visiems, tik ne man?
Transporto kompetencijų agentūros (TKA) 2025 m. atliktas mokinių tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 11,8 tūkst. vaikų, atskleidė ryškių saugaus elgesio spragų. Važiuodami paspirtuku šalmo nedėvėjo 81 proc. tyrime stebėtų mokinių, dviračiu – 49 proc., o 85 proc. nurodė važiavę dviračiu ir paspirtuku per pėsčiųjų perėją, nors tai daryti kelių eismo taisyklės draudžia.
A. Kazlauskienė priminė, kad elektriniu paspirtuku ar kita elektrine mikrojudumo priemone dviračių takais, dviračių juostomis ar važiuojamąja kelio dalimi galima važiuoti nuo 16 metų, o nuo 14 metų – tik išklausius nustatytą mokymo kursą ir turint mokyklos išduotą pažymėjimą.
Gyvenamojo namo kieme amžius neribojamas, tačiau jaunesnį nei 10 metų vaiką turi prižiūrėti suaugęs asmuo.
„Prieš leidžiant vaikui naudotis elektriniu paspirtuku pirmiausia reikėtų įvertinti, ar pasirinktoje vietoje jam leidžiama važiuoti ir ar jis tam pasirengęs – geba kontroliuoti greitį, stebėti aplinką bei tinkamai reaguoti netikėtose situacijose. Taip pat būtina iš anksto aptarti pagrindines taisykles: per pėsčiųjų perėją nuo paspirtuko nulipti ir jį persivesti, nevežti keleivio ir savo veiksmais nekelti pavojaus pėstiesiems“, – sakė A. Kazlauskienė.
Nuo 2026 m. pradžios šalmas privalomas visiems elektrinių mikrojudumo priemonių naudotojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Pasak ekspertės, šalmas turi būti tinkamo dydžio, tvirtai laikytis ant galvos ir visuomet būti užsegtas.
„Net ir trumpa kelionė pažįstamu maršrutu nėra priežastis važiuoti be apsauginio šalmo. Visgi atsakomybė už vaikus kelyje tenka ne tik jiems patiems – juos pastebėję kiti eismo dalyviai turėtų sumažinti greitį, išlaikyti saugų atstumą ir vengti staigių ir sunkiai nuspėjamų manevrų“, – pabrėžė A. Kazlauskienė.
Sužeistų vaikų skaičius auga
TKA surinkti duomenys rodė, kad grėsmę vaikų sveikatai gatvėse ir keliuose kėlė ne tik paspirtukai, bet ir dviračiai ir kitos motorinės judumo priemonės.
2025 m., palyginti su 2022–2024 m. vidurkiu, vaikų amžiaus grupėje iki 11 metų sužeistų dviratininkų buvo daugiau nei dvigubai – jų skaičius išaugo nuo 21 iki 45.
Tarp 12–17 metų vaikų sužeistų dviračių vairuotojų ir keleivių skaičius pernai siekė 72, tai yra − 38 proc. daugiau nei ankstesnių trejų metų vidurkis, rodė TKA duomenys.
Daugėjo ir vairuojant galingesnes transporto priemones nukentėjusių paauglių.
2025 m. 12–17 metų vaikų amžiaus grupėje sužeistų motociklų ir mopedų vairuotojų buvo 126 arba 58 proc. daugiau nei 2022–2024 m. vidurkis. Ketvirtadalis praėjusiais metais nukentėjusių šios grupės vairuotojų neturėjo teisės vairuoti.
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