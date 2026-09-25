Pajutote pirmuosius peršalimo simptomus? Patarė, ko griebtis

Vėstantis oras ir lietus, o skėtis – ne visada po ranka. Nenuostabu, kad po tokio pasivaikščiojimo gali pasivyti ir tokie palydovai kaip sloga ar perštinti gerklė.
„Orelis, kaip visada, lietuviškas, esame pripratę. Česnakas ryte ant tuščio skrandžio bei medus“, – vardijo vilnietis.
Medikai pastebi, kad pacientų, besiskundžiančių peršalimo simptomais, pastaruoju metu padaugėjo.
„Srautas išaugęs, palyginti su praėjusiu mėnesiu, tris kartus, jei ne daugiau. Mes labiausiai siejame su prasidėjusiais mokslo metais“, – teigė Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskienė.
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Jei ne pas gydytoją, dalis gyventojų tiesiu taikymu traukia į vaistines.
„Simptomai, pavyzdžiui, nosiaryklę maudžia, gerklę dirgina, kitą dieną jau kosulys prasideda“, – pasakojo „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
„Kosulys sausas arba šlapias bei karščiavimas“, – komentavo „Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė.
Kyla klausimas – jei temperatūra jau pakilo, kada ją pradėti mažinti vaistais?
„Nuo 37,5–38, nes labai priklauso, kaip žmogus jaučiasi. Vieni pakelia lengviau, bet imunitetas turi stengtis pats kovoti“, – aiškino M. Rutalė.
Kai temperatūros dar nėra, o pirmieji simptomai tik prasideda, dažnas turi planą, ko griebtis pirmiausia.
Dalis gyventojų prisipažino, kad vos pasijutę prasčiau vitamino C vartoja padidintomis dozėmis. Tiesa, ar toks triukas iš tiesų padeda?
„Vitamino C didelės dozės dažniau paneigiamos nei patvirtinamos, kad padeda. Matome, kad padeda cinko didelė dozė“, – sakė S. Korbutaitė.
Anot pašnekovo, pajutus pirmuosius peršalimo simptomus, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokie negalavimai vargina.
„Gerklės perštėjimui būtų arbatos, bet jei jaučiame, kad kažkas kabinasi, cinkas gali padėti. Moksliniai tyrimai dažnai tai įrodo“, – savo ruožtu tikino J. Latauskienė.
Didelė dozė taip pat turi ribas – svarbu nepadauginti.
„Svarbu atsižvelgti į dozę, kad nebūtų daugiau negu 50 mg per parą“, – pabrėžė vaistininkė.
Vis dėlto universalaus būdo, kuris padėtų kiekvienam pajutus pirmuosius peršalimo simptomus, nėra.
„Nėra universalių rekomendacijų. Visiems veikia gerti skysčius ir išsimiegoti“, – teigė J. Latauskienė.
Be to, daugėja ir susirgusių rimčiau – jau yra diagnozuotų gripo atvejų. Nors pavienių atvejų nustatoma ištisus metus, pastarąją savaitę sergančiųjų gripu skaičius beveik pasiekė triženklę ribą. Tiesa, oficiali gripo sezono pradžia – tik spalį.
„Jei kalbame bendrai apie kvėpavimo takų infekcijas, COVID, gripą, tuomet sergamumas kyla. Oficialiai dabar turime 97 atvejus. Prieš savaitę buvo dvigubai mažiau, tad kyla“, – sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Greta Gargasienė.
Kur gripo atvejų šiuo metu daugiausia?
„Didžiausiuose miestuose yra dažnesnis kreipimasis į įstaigas“, – kalbėjo G. Gargasienė.
Vakcinos nuo gripo Lietuvą turėtų pasiekti lapkritį, tačiau ministerija kol kas dar nežino, ar tai įvyks pirmosiomis, ar paskutinėmis mėnesio dienomis.
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