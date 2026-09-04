Nuolat jaučiatės pavargę? Gydytoja įvardijo, ką darome ne taip

Tačiau ar dėl rudens iš tiesų tampame vangesni, ar tiesiog patys nepastebėdami pakeičiame savo kasdienius įpročius, apie tai kalbėjo gydytoja Elena Šukė.
– Dažnai atėjus rudeniui pajuntame energijos stygių. Kodėl taip nutinka?
– Dėl krūvos priežasčių. Taip turbūt nutinka ne tik rudenį, gali būti įvairiais metų laikais, ypač pasikeitus sezonui ir tas didžiulis skirtumas tarp vasaros ir rudens labiausiai matomas pacientuose dėl pasikeitusio gyvenimo būdo. Vasarą daug judame, atostogaujame, valgome daug vaisių ir daržovių, o rudenį staigiai vėl sėdame prie stalo, kompiuterio, apleidžiame dviratį, vaikščiojimą, mityba pasikeičia. Vien tai gali turėti labai daug įtakos.
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– Ar dienų trumpėjimas labai veikia savijautą?
– Dienos šviesa yra labai svarbi žmonėms, ypač emocijoms ir nuotaikų kaitai. Tomis tamsiausiomis dienomis, kai turime mažiausiai šviesos, tikrai visiems gali būti ir slogesnė nuotaika, žmonės nesijaučia tokie įkvėpti, labiau prislėgti tikrai. Dėl to net ir medicinoje yra absoliučiai normalių, patvirtintų gydymo metodų, pavyzdžiui, depresijos ar nerimo sutrikimo atvejais tai yra dienos šviesos terapija, kai žmonėms tikrai trūksta tos šviesos. Taip yra tikrai ne visiems. Dažniausiai žmonėms, kurie jau turi kažkokių psichikos sutrikimų ar emocijų sutrikimų. Mums visiems yra svarbu būtent saulė. Dėl to atostogos šiltuose kraštuose dažniausiai taip džiugina ir rudenį, ir žiemą. To reikėtų nepamiršti ir ypač rudenį pasistengti išeiti dienos šviesoje į saulę, o ne tik vakare, kai jau galbūt ta saulė būna nusileidusi.
– Visą dieną dirbame, išeiname, kai jau būna tamsu. Nebeužsiimame tomis veiklomis, kuriomis vasarą užsiimdavome. Ar galima kažką padaryti, kad energijos kiekis išliktų panašus?
– Manau, kad įmanoma rasti sprendimų, pavyzdžiui, per pietų pertrauką išeiti pasivaikščioti arba ryte gal daugiau pabandyti parinkti tų žingsnių. Visgi išeiti į lauką net ir vakare, tamsoje, yra geriau negu visai neiti į lauką. Gryno oro tikrai reikia. Kitas dalykas, jeigu tas nuovargis yra begalinis ir atrodo, kad visai nėra jėgų, verta atlikti ir kraujo tyrimus, galbūt kažko trūksta. Susitaikyti vien su tuo, kad yra prasta savijauta ir nėra jėgų, tikrai nereikėtų. Reikia ieškoti tam priežasčių.
– Ar logiška, kad mityba kinta šaltuoju metų laiku? Ar fiziologiškai yra kažkoks tam paaiškinimas?
– Fiziologinio nėra. Manau, mūsų noras, matant daug šviežių vaisių, uogų ir daržovių vasarą, dar ir pačių dažnai užaugintų, daugiau jų vartoti. Žiemos metu, ypač ir rudenį, jeigu žmogui visą dieną buvo šalta ir tikrai jaučiasi labai sušalęs, kūnas natūraliai norės riebesnių, daugiau angliavandenių turinčių produktų. Tas poreikis gal ir ne visai sveikam maistui ir riebesniam žiemą ir rudenį tikrai yra didesnis. Juk vasarą būna ir šašlykų, ir traškučių, ko tik norite. Tikrai tą galima reguliuoti. Gal reikėtų tiesiog pasistengti ir žiemos metu, ir rudens metu daugiau daržovių ir vaisių valgyti, nors jie kartais gal ir nėra vietiniai, bet tai vis tiek yra geriau negu visai jų nevalgyti.
– Įvairūs vitaminai. Kada pakankamai jų gauname su maistu, o kada vis dėlto verta pagalvoti apie papildus? Galbūt yra kažkurie, kuriuos nuolat reikia vartoti nepaisant visko?
– Omega 3 yra turbūt vienintelis papildas, kuris yra rekomenduojamas absoliučiai visiems, nepriklausomai nuo jų sveikatos, lėtinių ligų. Tik gali skirtis dozė. Jeigu žmogus turi kažkokių širdies ar kraujagyslių ligų, ar aterosklerozę, ta dozė gali būti didesnė, bet net ir esant visiškai sveikam, omega 3 tikrai papildomai reikėtų vartoti dėl to, kad susirinkti juos iš maisto įmanoma, bet tai yra labai labai sunku. Mes iš tiesų Lietuvoje, deja, bet pakankamai mažai valgome riebių žuvų, nors esame neva silkės kraštas, bet pasirodo, kad silkę valgome tik per Kūčias ir Velykas. Silkė, skumbrė, gera lašiša – yra nuostabus šaltinis omega 3. Tai tikrai įmanoma susirinkti, bet papildo reikėtų nepamiršti. Visų kitų mikroelementų, pavyzdžiui, magnio, yra gausu maiste, bet visgi naudojimo, nesiekiant kažkokio konkretaus tikslo, nemanau, kad vertėtų. Tai reiškia, jeigu aš, pavyzdžiui, naudodamas magnį geriau miegu, tai yra tam prasmės, bet jeigu aš ar geriu magnį, ar negeriu, miegu taip pat, tai kokia tada prasmė iš to?
– Esu girdėjusi, kad žmonės sako: žiema, žiemos miegas, visi apsunksta, sulėtėja. Ar žmogus taip funkcionuoja, ar bandome pateisinti savo tinginystę?
– Ne, gal bandome pateisinti. Iš tiesų yra ciklai ir moterų, ir vyrų gyvenime. Pagrindinis skirtumas yra tarp lyčių, bet vyrų ciklas trunka iš esmės vieną parą. Tai yra per visą parą pasikeičia hormonų gamyba kažkiek ir gali truputėlį skirtis vyro nuotaika, priklausomai jau nuo ciklo vietos, paros vietos. Moterims dažniausiai tai yra apie mėnesį trunkantis menstruacinis ciklas, o tokių ciklų, kurie truktų metais trukme ir sakytume, kad šiuo metu man kažkokia ciklo tokia vieta, žiemos kažkokia fazė, taip tikrai nėra.
– Nuo ko pradėti ir ką būtų svarbiausia padaryti, kad jaustumės geriau?
– Pacientams visą laiką siūlau daugiau pinigų išleisti ne vaistinėje, o maisto parduotuvėje, nusipirkti gero maisto, geros žuvies, geros mėsos, šviežių daržovių, įeiti į režimą, kas irgi yra gerai, nepamiršti sportuoti, prisižadėti sau, kad sportuosi kelis kartus per savaitę. Na, ir tiesiog prisiversti išeiti į lauką – net jei lyja ar sninga.
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