Nacionalinis kraujo centras pristato naują kampaniją: suburkite savo „Kraujo grupę“

Būtent pirmasis kartas tapo viena svarbiausių kampanijos atspirties taškų. Pirmą kartą kraujo duodančių žmonių skaičius mažėja, o kartu mažėja ir jaunesnių gyventojų, kurie ateityje papildys donorų gretas. Todėl vienas svarbiausių šiandienos uždavinių – ne tik kalbėti apie donorystės svarbą, bet ir padėti naujam donorui įveikti sunkiausią slenkstį – ateiti pirmą kartą.
„Pirmoji donorystė dažnai prasideda ne nuo sprendimo, o nuo daugybės klausimų – ar skaudės, kaip jausiuosi, ko tikėtis. Kartais užtenka, kad šalia būtų žmogus, kuris pasakytų: einam kartu. Todėl šia kampanija norime ne tik pakviesti naujus donorus duoti kraujo, bet ir paskatinti juos atsivesti savo žmones – suburti savo kraujo grupę“, – sakė NKC Donorystės organizavimo skyriaus vadovė Edita Urbonienė.
A, B, AB ir O – ne tik raidės
„Kraujo grupės“ nariais tapo keturi skirtingus kraujo tipus įkūnijantys herojai. Justas Pečeliūnas – (O)skaras, Adomas Jurkevičius – (A)rnas, Gustas Ramonas – (AB)elis, o Danielė Grigaitė – (B)enita. Kiekvienam jų sukurtas atskiras charakteris – nuo empatiško stebėtojo iki žmogaus, aplink kurį natūraliai susirenka visa kompanija.
Taip medicininė kraujo grupių klasifikacija kampanijoje virsta atpažįstamais žmonių tipais, kurių galima rasti kone kiekvienoje draugų kompanijoje. Vienas renkasi kelis, bet itin artimus ryšius, kitas pralaužia nejaukią tylą, trečias stebi iš šalies, o ketvirtas suburia visus aplink save. Skirtingi charakteriai čia veikia kaip viena grupė – ir kartu pratęsia pagrindinę kampanijos mintį, kad donorystei nebūtina ryžtis po vieną.
Kampanijos vizualinį pasaulį įamžino Aleksandra Kingo, dirbusi su tokiais prekės ženklais kaip „Pepsi“, „Adidas“, „Chanel“, „Garnier“, American Express“ ir kt. Jos fotografijose ketvertas pasirodo ne tik kaip atskiri kampanijos veidai, bet ir kaip tikra draugų kompanija – artima, gyva ir turinti savą charakterį.
„Mūsų tikslas, kad žmonės šiuose personažuose atpažintų ne tik save, bet ir savo draugus. Tą, kuris pirmas pasiūlytų eiti duoti kraujo, tą, kurį reikėtų šiek tiek padrąsinti, ir tą, kuris eitų tik todėl, kad eina visi. Galiausiai visai nesvarbu, kas tavo kompanijoje yra A, B, AB ar O – svarbiausia, kad pirmą žingsnį galite žengti kartu“ – pasakojo E. Urbonienė.
Kviečia suburti savo „Kraujo grupę“
Kampanijoje pristatyta ketveriukė – tik pirmoji „Kraujo grupė“. Toliau šį pavadinimą kviečiami perimti patys žmonės ir burti savas grupes – iš draugų, kolegų ar kitų artimųjų, su kuriais į donorystę norėtųsi ateiti kartu.
„Norime, kad „Kraujo grupė“ neliktų tik kampanijos pavadinimas. Jei ji paskatins žmogų apie donorystę užsiminti savo draugams, susitarti dėl dienos ir pirmą kartą ateiti kartu – vadinasi, jau žengėme svarbų žingsnį. Nauji donorai mums labai svarbūs, o kartais sprendimui ateiti reikia visai nedaug – tiesiog žinoti, kad šalia bus savas žmogus“, – pabrėžė NKC Donorystės organizavimo skyriaus vadovė.
Apie kraujo donorystės mitus, pasiruošimą jai ir dažniausiai kylančius klausimus daugiau galima sužinoti tavokraujogrupe.lt.
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