Apie protinius dantis sklando mitas, kuriuo vis dar tiki daugelis

Tad kodėl reikia ir ar reikia bei kokiame amžiuje rauti protinius dantis, pasakojo „Meliva VIC“ burnos chirurgas dr. Saulius Žukauskas.
– Ar protinius dantis reikia išrauti tada, kai jie išdygo, ar yra atvejų, kai galima juos palikti?
– Protinius dantis galima palikti, bet tam tikrais atvejais, kada tai rekomenduojame. Kai yra pilnai išdygę, negadina gretimų dantų, patys negenda, nekelia minkštų audinių uždegimų ir tiesiog kramtyme dalyvauja.
– Visais kitais atvejais juos geriau pašalinti.
– Visais kitais atvejais, taip, yra tam tikros indikacijos protinių dantų šalinimui. Tada, kai jie gadina gretimus dantis, sukelia uždegimus. Ypač, kas dabar ypač svarbu dėl ortodontinio gydymo, jeigu jie trukdo išplėsti dantų lanką, visada rekomenduojame šalinti.
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– Amžina diskusija. Vienu metu šalinti visus keturis ar po du, po vieną? Koks yra jūsų požiūris?
– Dažniausiai šaliname visus keturis protinius dantis dėl to, kad pacientui tai yra lengviausiai pernešama chirurgija. Dažniausiai tai darome su sedacija. Toks dalinis sąmonės slopinimas, kai pacientai nieko nejaučia, užmiega, atsibunda – jau operacija padaryta. Tai yra labai komfortiška, dėl to dažniausiai taip darome.
– Kiek yra pagrįstas mitas, kad išrovus protinius dantis pasikeičia veido forma, dantų linija?
– Iš tikrųjų tai yra mitas. Tai yra nepagrįsta nei mokslu, iš esmės niekuo, galbūt tik legendomis. Tikrai nepasikeičia veido forma, dantys neišsikraipo. Yra vienas paplitęs mitas, kad augdami protiniai dantys sustumia kitus dantis. Mokslo įrodyta, kad tai yra irgi mitas. Jie neturi tiek jėgos, kad sustumtų kitus dantis. Gretimus kažkiek paveikti gali, bet sustumti priekinių dantų – ne.
Tai yra nepagrįsta nei mokslu, iš esmės niekuo, galbūt tik legendomis.
– Kodėl apie protinius dantis dažniausiai kalbama, kad juos reikia rauti? Jūsų praktikoje jie yra dažniau raunami ar paliekami pacientams?
– Tikrai yra dažniau šalinami protiniai dantys dėl to, kad jie sukelia daug daugiau komplikacijų ir problemų ateityje, jeigu mes paliktume juos, gautume mažiau naudos, nes kramtyme jie nedalyvauja.
– Kokie simptomai po protinių dantų rovimo yra normalūs, o kada jau reikėtų sunerimti?
– Simptomai dažniausiai normalūs būna arba labai lengvas jutimas, toks skausminis, maudžiančio pobūdžio skausmas. Šioks toks patinimas yra normalu. Minimalus kraujavimas 1–2 dienas taip pat yra visiškai normalu. Tai reiškia, kad kraujas neužsistovi, nesusidaro hematoma, kuri paskui ateityje gali supūliuoti, o jis nubėga, išsivaikšto. Šiek tiek temperatūra gali pakilti trečią dieną po operacijos, bet viskas turi rimti, gerėti per keturias penkias dienas. Jeigu tie dalykai užsitęsia, kyla temperatūra, skausmas nedingsta niekur, jis intensyvėja, reikėtų kreiptis pagalbos.
– Ko nedaryti po protinių dantų rovimo? Kokio maisto nevalgyti?
– Po protinių dantų šalinimo nerekomenduojame karšto maisto tą pačią dieną. Jeigu valgysite karštą maistą, gersite karštus gėrimus, didėja kraujavimo tikimybė. Kitą dieną jau galima valgyti, ką norite ir kiek leidžia išsižiojimas.
– Kokio amžiaus patogu šalinti dantis? Ar tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus?
– Dažniausiai protinius dantis rekomenduojame šalinti nuo kokių 17 iki 21 metų. Tokio amžiaus pacientams yra dažniausiai nesusiformavusios pilnai dantų šaknys, mažiausia komplikacijų rizika ir jie lengviausiai pasišalina, sakykime. Nors šalinimas dažnai būna operacinis, bet jie tiesiog nebūna suaugę su kaulu. Ateityje, jeigu turime vyresnius pacientus, yra didesnė komplikacijų rizika. Jeigu šaknys auga ir pinasi aplink nervą, galima turėti ir ilgalaikių pasekmių.
(be temos)
(be temos)