Alergiją galima kontroliuoti

Alergija žiedadulkėms, arba šienligė, – viena dažniausių problemų, dėl kurių žmonės kreipiasi į gydytoją alergologą.
Šie žmonės kankinasi dėl alerginės slogos, nes negali normaliai gyventi, susikaupti darbui, išsimiegoti. Dažnam sunku išeiti iš namų – turi užsidaryti langus ir sėdėti namuose, dėl to sutrinka dauguma jų socialinių funkcijų.
Natūralu, kad alergiški žmonės jaučiasi blogai. Tad šienligė tik iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nekalta sloga. Iš tiesų ji labai sutrikdo gyvenimą.
Kaip atskirti sezoninę alergiją nuo peršalimo ar kitų sveikatos problemų, jeigu jos simptomai pasireiškia pirmą kartą?
Alergologų teigimu, šienligės simptomai yra šiek tiek kitokie nei peršalimo. Jie linkę kartotis, dažniausiai tuo pačiu metu, negana to, vargina intensyvus čiaudulys, akių, nosies niežulys, kurio peršalus nebūna. Tad, jeigu pastebima, kad kelerius metus iš eilės tuo pačiu metu pasireiškia panašūs simptomai, greičiausiai tai alergija. Nors žmonės neretai mano, kad kelerius metus iš eilės tuo pačiu metu peršąla, bet patyręs alergologas iš karto supranta, kad žmogus jautrus žiedadulkėms.
Alerginės ligos klastingos ir įdomios, nes dalis pacientų jomis gali sirgti nuo vaikystės ar jų simptomai gali pasireikšti vos gimus, kai kuriems jos išsivysto paauglystėje, dar kitiems – sulaukus vyresnio amžiaus. Alergijai visiškai nesvarbu žmogaus amžius, ypač turint omenyje, kokioje aplinkoje gyvename. Alerginės ligos glaudžiai susijusios su aplinkos tarša, įtakos turi ir paveldėjimas – didelė tikimybė, kad alergiškų tėvų vaikai taip pat sirgs alerginėmis ligomis. Taigi amžius čia ne toks svarbus. Tiesiog yra skirtingi ligos išsivystymo mechanizmai ir bet kokio amžiaus žmogus gali susirgti alergine liga.
Visiems, kuriems kyla įtarimas, kad serga šienlige, patariama kuo anksčiau kreiptis į alergologą ir pasistengti ligą suvaldyti.
Patarimai, kaip pavasarį išvengti sezoninės alergijos arba sušvelninti jos simptomus
- Stebėkite žiedadulkių prognozes. Reguliariai tikrinkite oro kokybę ir žiedadulkių lygį savo regione. Daugiausia žiedadulkių būna anksti ryte ir vėjuotomis dienomis.
- Užsidarykite langus. Laikykite namų ir automobilio langus uždarytus, kad mažiau žiedadulkių patektų į vidų. Naudokite oro kondicionierių su filtrais.
- Venkite būti lauke žiedadulkių piko metu. Jei įmanoma, planuokite lauko veiklas vėlai vakare, naktį arba po lietaus, kai žiedadulkių yra mažiau.
- Dėvėkite apsaugines priemones. Lauke būkite su saulės akiniais ar net kauke, kad apsaugotumėte akis ir kvėpavimo takus nuo žiedadulkių.
- Grįžę iš lauko persirenkite. Kad sumažintumėte žiedadulkių sklaidą namuose, nusivilkite ir išskalbkite drabužius, kuriuos dėvėjote lauke.
- Reguliariai prauskite veidą ir trinkite plaukus. Žiedadulkės gali kauptis ant odos ir plaukų, todėl svarbu jas nuplauti, ypač prieš einant miegoti.
- Naudokite oro valytuvus. Oro valytuvai padeda sumažinti žiedadulkių namuose.
- Drėkinkite nosies gleivinę. Naudokite druskos tirpalą arba specialius nosies purškalus, kad pašalintumėte į nosį patekusias žiedadulkes.
- Venkite kilimų ir užuolaidų. Kilimai ir užuolaidos gali kaupti žiedadulkes, todėl verta rinktis lengvai valomas grindis ir užuolaidas.
- Pasitarkite su gydytoju dėl vaistų. Jei simptomai ryškūs, gydytojas gali rekomenduoti antihistamininius vaistus, kortikosteroidinius purškalus ar imunoterapiją.
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