Paauglių emocinė sveikata – ties praraja: jautresnė karta ar kitokie tėvai?

Jautresnė karta – nei buvusios prieš tai – orientuota tik į greitą rezultatą.
„Tas įvairumas labai sluoksniuotas – nuo pliusų iki minusų – man atrodo, viduriuko neturi“, – apie jaunesnę kartą kalbėjo moteris.
„Vyresni žmonės pradeda sakyti, kad paaugliai labai tingi, labai nedarbštūs – ant tėvų kupros gyvena. Tokie žodžiai tikrai kartais erzina“, – teigė keturiolikos metų Markas.
O viena dedamųjų – stilius: laisvi džemperiai ir dar platesnės kelnės.
„Tai yra kaip šarvas, po kuriuo slepiasi jautri siela“, – aiškino instaliacijos autorė Agnė Kišonaitė.
Vokiečių gatvėje pastatytos figūros vitrinose stovi ne šiaip sau – tai iškalbinga instaliacija su žinute. O dėmesį atkreipia ir praeiviai.
„Nežinau, kokia ideologija, man patinka nauji rūbai, bet čia atrodo moteriški“, – pastebėjo vyriškis.
Dvylika figūrų pasakoja istorijas, skirtas suaugusiesiems.
Instaliacijos ašis – paauglių emocinė sveikata.
„Įtaką daro socialiniai tinklai, sekimas gyvenimo ekranuose. Žmonės, vaikai ir paaugliai – jie retai nori susitikti gyvai, o net susitikę geriau bendrauja žinutėmis“, – kalbėjo A. Kišonaitė.
Keturiolikos metų Markas taip pat sudalyvavo.
„Šiaip mokslai kelia streso, romantiniai jausmai, pirmos meilės irgi“, – pasakojo Markas
Problemos tos pačios – tad ar iš tiesų paauglių karta kitokia?
„Nesakyčiau, kad labai išskirtinė, bet išskirtinai pradėjome į tai reaguoti kaip suaugę, nes dabartiniai suaugę – paauglių tėvai ir mažesnių vaikų tėvai – augo kitokioje Lietuvoje, buvo kitoks istorinis laikmetis, ir patys esame gavę mažiau dėmesio“, – tikino organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovė Laura Milčienė.
„Pavyzdžiui, per karo metus negavome jokio auklėjimo“, – tvirtino vyriškis.
Paauglių paklausta, kokios pagalbos jie norėtų sulaukti iš suaugusiųjų.
„Duoti šansą vaikui apsiraminti, išsipasakoti, žinoti, kada palikti ramybėje“, – teigė jaunuolis.
„Kad nelystų tiek, nes reikia vienatvės susitaikyti“, – tikino kitas.
„Yra taip, kad paaugliai mėgsta vadovauti mokytojoms ir tėvams, autoritetų nėra, bet reikia suprasti, nors tai yra labai sunku“, – tvirtino moteris.
„Kartais man mama duoda ranką einant gatve, ir keista – nemalonus jausmas eiti susikibus rankomis su mama. Norisi jau būti tokiam suaugusiam, savarankiškam“, – pasakojo Markas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Menininkė sugalvojo eksperimentą. Ji paprašė tėvų iš anksto įrašyti du atsakymus: kuo jų vaikas juos žavi ir kokius panašumus į save jame įžvelgia.
Atkreipiamas dėmesys į tai, kad tėvai su vaikais kartais gaili jiems gerų žodžių, o tai, ką iš tiesų galvoja ir kaip juos vertina, pasako tik kitiems.
Toks eksperimentas paauglius nustebino, tačiau kai kuriuos palietė itin jautriai – panašu, yra tokių, kurie niekada nieko panašaus iki šiol nebuvo girdėję.
„Tikrai išgirdau ir negalvojau, kad jis taip pozityviai apie mane galvoja“, – teigė jaunuolis.
Paskutinė „Gelbėkit vaikus“ apklausa parodė, kad savo emocinę savijautą paaugliai vertina šiek tiek mažiau nei 7 balais iš 10.
