Nenuginčijama nauda vaikams

„Mars Petcare“ užsakymu atlikto tyrimo metu buvo apklausti 2 tūkst. tėvų Jungtinėje Karalystėje ir JAV. Šis tyrimas atskleidė keletą įdomių faktų apie apie gyvūnų augintinių įtaką vaikams pandemijos metu.
52 proc. vaikų pandemijos metu su augintiniais praleido daugiau laiko nei iki tol;
40 proc. vaikų kasdien su keturkoju šeimos nariu praleido apie 2 valandas. Tarp jų bendrų veiklų – žaidimai, kalbėjimasis su augintiniu ir netgi skaitymas augintiniui;
Devyni iš dešimties tėvų teigia, kad augintinis namuose prisideda prie didesnio vaiko fizinio aktyvumo, padeda jam ugdyti socialinius ir kitus esminius įgūdžius;
84 proc. tėvų mano, kad augintiniai padėjo vaikams prasiblaškyti ir fiziškai išsijudinti per pertraukas virtualiosios mokyklinės dienotvarkės pertraukas;
aštuoni iš dešimties tėvų teigia, kad bendra veikla su augintiniu jų vaikui padeda lengviau susidoroti su kasdiene darbotvarke, ugdo kantrybę ir atsakomybę.
Dar daugiau – gyvūnai augintiniai tapo neblogais vaikų moksladraugiais, rodo apklausa. Daugiau nei 50 proc. apklaustų tėvų tvirtino, kad augintinis prisidėjo prie geresnių vaiko mokslo pasiekimų, o 72 proc. pripažino, kad šalia asistuojantis keturkojis bičiulis sustiprino vaiko motyvaciją mokytis. Net 90 proc. respondentų sutinka, kad bendravimas su gyvūnu augintiniu teikia vaikui energijos ir padeda susikaupti.
