„Jaunimo linija“ atkeliauja į Šiaulius – ieškomi pirmieji savanoriai

Naujam padaliniui Šiauliuose reikia savanorių
„Jaunimo linija“ jau 35 metus teikia nemokamą emocinę paramą jauniems žmonėms telefonu ir internetu. Kasmet organizacija sulaukia apie 50 tūkst. pagalbos prašymų, į kuriuos atsiliepia kruopščiai parengti savanoriai.
Nauji savanoriai „Jaunimo linijai“ gyvybiškai svarbūs – kuo daugiau jų prisijungia, tuo daugiau yra galimybių atsiliepti jauniems žmonėms, kuriems tuo metu sunku. Kartais laiku pakeltas ragelis ar atsakyta žinutė gali išgelbėti gyvybę.
Būtent todėl šį rudenį „Jaunimo linija“ atkeliauja ir į Šiaulius. Iki šiol organizacijos padaliniai veikė Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, o naujas padalinys suteiks galimybę mokytis ir savanoriauti Šiaulių bei aplinkinių miestų gyventojams. Taip siekiama, kad savanorystė ir galimybė išmokti teikti emocinę paramą būtų prieinama dar daugiau žmonių skirtinguose Lietuvos regionuose.
Šiauliuose „Jaunimo linija“ tikisi suburti stiprią savanorių komandą, kuri taps svarbia visos organizacijos dalimi. Šiuo metu svarbiausia – surasti pirmuosius žmones, pasiruošusius prisijungti ir kartu kurti naująjį padalinį.
Patirtis, kuri liks visam gyvenimui
Naujų savanorių ieškanti „Jaunimo linija“ šį rudenį primena – ne visa svarbiausia gyvenimo patirtis telpa į CV, diplomą ar sertifikatą. Kai kurios patirtys įrašomos į gyvenimą.
Norint tapti „Jaunimo linijos“ savanoriu, nereikia būti psichologu ar turėti ankstesnės patirties. Savanoriauti gali žmonės nuo 18 metų, sėkmingai praėję atranką ir beveik keturis mėnesius trunkančius parengiamuosius kursus. Jų metu būsimi savanoriai mokosi aktyviai klausytis, atpažinti ir atliepti jausmus, kurti ryšį, vesti pokalbį, brėžti ribas ir kalbėtis sudėtingomis temomis.
Šie įgūdžiai praverčia ne tik teikiant emocinę paramą – jie svarbūs ir asmeniniame, ir profesiniame gyvenime, padeda geriau pažinti save ir suprasti kitą žmogų. Todėl savanorystė „Jaunimo linijoje“ – tai ne tik galimybė būti šalia žmogaus, kuriam sunku. Tai patirtis, kuri augina ir patį savanorį, keičia jo gyvenimą.
Registracija jau vyksta
Šiauliečiai, svarstantys apie savanorystę, kviečiami nelaukti ir registruotis į pirmąją „Jaunimo linijos“ savanorių grupę mieste.
Norintys daugiau sužinoti apie savanorystę kviečiami į nuotolinius informacinius susitikimus rugsėjo 24 ir 28 dienomis 18 val.
Juose bus galima sužinoti, kokia yra savanorystė „Jaunimo linijoje“, kaip vyksta atranka ir mokymai ir ką svarbu žinoti prieš prisijungiant.
Registraciją į savanorystę rasite čia.
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