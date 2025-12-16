 Ar Z karta – problematiškiausia istorijoje?

Ar Z karta – problematiškiausia istorijoje?

Tyrimai kelia nerimą
2025-12-16 17:27 kauno.diena.lt inf.

Statistika rodo, kad žmonės, gimę 1997–2012 metais, turi rimtų sveikatos ir finansinių problemų.

Ar Z karta – problematiškiausia istorijoje?
Ar Z karta – problematiškiausia istorijoje? / Asociatyvi Freepik nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Remdamasis naujausių tyrimų duomenimis, leidinys „The Independent“ skelbia, kad Z karta, dar vadinama zūmeriais, gali tapti labiausiai bendros sveikatos požiūriu atsilikusia karta šiuolaikinėje istorijoje.

Nutukimas ir psichologinės problemos

Nors zūmeriai alkoholiu, narkotikais ir rūkymu domisi mažiau nei ankstesnės kartos, jie dažniau susiduria su kitomis problemomis – didesniu nutukimu ir psichinės sveikatos sutrikimais.

Britų organizacija „The King's Fund“ pranešė apie „nuolatinį nutukimo augimą“ tarp 16–24 metų jaunuolių: jei 2002 m. jis buvo 31 proc., tai 2022 m. – 37 proc. Taip pat padidėjo 17–19 metų amžiaus jaunuolių, turinčių psichikos sutrikimų: nuo 10 proc. 2017 m. iki 23 proc. 2023 m. Be to, nuo 2011 m. iki 2021 m. neįgaliųjų 15–24 metų amžiaus grupėje skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai.

Blaivi Z karta pradėjo gerti

Kaip praneša UNIAN, naujausi tyrimai rodo, kad Z karta, anksčiau pasižymėjusi santūresniu požiūriu į alkoholį, pamažu didina jo vartojimą ir vis labiau artėja prie vyresnių kartų įpročių.

Ekspertai šiuos pokyčius sieja ne tiek su pasaulėžiūros kaita, kiek su gerėjančia Z kartos finansine padėtimi jaunuoliams bręstant ir pamažu augant jų pajamoms. Tuo pat metu visose kartose išlieka saikingesnio alkoholio vartojimo tendencija.

Šiame straipsnyje:
Z karta
zūmeriai
psichologinės problemos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų