Amžinas klausimas: ko tie vyrai nori?

Ankstyvame vedybiniame gyvenime viskas būna sudėtinga, nors apie save, kaip apie žmoną, galvojate gerai, rašo lauradoyle.org.
O jeigu santuoka tampa bene nepakenčiama, gali pasirodyti, kad kaltas vien vyras. Tačiau pažvelgus iš kitos, vyriškos perspektyvos, pasimato, jog yra kitaip.
Sužinojus, ko iš tiesų nori vyrai ir kada jie jaučiasi mylimi, situacija gali apsiversti aukštyn kojomis. Tarsi nukeliautumėte į svetimą šalį ir visiems draugiškai mojuotumėte, bet vietiniai būtų ypač pikti. O jūsų šiltas pamojavimas ranka vyrų kultūroje gali reikšti „krisk negyvas“.
Vyrų įgeidžiai vaidenasi tarsi būtų komplikuoti ir sudėtingi, iki kol išsiaiškinama, kokie jie yra iš tikrųjų. Štai keletas patarimų, kuriuos pravartu žinoti kiekvienai moteriai ar merginai, dėl kurių mylimasis rodys meilę, jumis žavėsis ir brangins dešimt kartų daugiau, nei anksčiau.
1. Gerbkite jį (visai ne taip, kaip galvojate)
Moterims pagarba reiškia visai ką kitą, nei vyrams. Merginos galvoja, kad pagarba išreiškiama rūpesčio forma: kai sutvarkomi namai, kad mylimasis nerastų betvarkės, kai du kartus šildoma vakarienė, jog maistas būtų karštas.
Greičiausiai perskaičius šiuos dalykus suprantama, jog tai ir yra pagarba. Tačiau vyrams nė vienas iš šių ar panašių veiksmų nereiškia pagarbos.
Aišku, smagu grįžti į švarius namus ar valgyti šiltą maistą, bet tai nėra pagarba, kuri maitintų vyrišką protą. Persistengus su rūpesčiu vyrukai gali net jaustis dusinami ir kankinami, o ne mylimi.
Jau geriau pagarbą jam rodykite taip, kaip jis ją supranta. Net jeigu tai reiškia nedarant viso to, kas pavardinta anksčiau.
Štai kur šuo pakastas: jeigu šildant vakarienę jūs nuolatos prieštaraujate draugui, kritikuojate, vartote akis, pertraukinėjate, mokote kaip kažką daryti ar primenate padarytas klaidas, vyras greičiausiai pereis į gynybinę poziciją.
Nes tai, ką darėte, buvo nepagarba ir to net nesupratote. Juk balso nekėlėte, neprasivardžiavote, nebandėte įžeisti ar nuliūdinti.
Buvote logiška, pagelbėjanti, praktiška. Tačiau viso to metu metėte iššūkį vyro kompetencijai. Jis, žinoma, reagavo nekaip, o jūs likote nesupratusi, kodėl.
Šis scenarijus greičiausiai baigsis klaikiai, nes štai jūs, miela žmona, ruošiate vakarienę, o vyras ant jūsų pyksta, niurzga ar net ignoruoja.
Koks savanaudiškumas. Tarsi jis jūsų negerbtų.
Žinokite, kad šį didelį ir galingą vyrą ką tik labai įskaudinote. Taip pat, tarsi jis staiga pasakytų „Žinai ką? Nemanau, kad myliu tave“.
Jei norite parodyti savo gyvenimo draugui pagarbą, demonstruokite pasitikėjimą juo ir jo gebėjimais, mąstymu. Būtinai išreikškite, veiksmais ir žodžiais, kad tikite, jog jis yra protingas.
Ir jis tikrai toks. Juk pati jį pasirinkote, o už idioto nebūtumėte tekėjusios.
2. Maloniai priimkite jo pastangas
Jūsų vyriškis nori ir siekia padaryti jūsų gyvenimą geresnį, prisidėti prie jūsų laimės. Jam nevisai rūpi, ar kažką dėl jo darote (išskyrus gerbiate jo mąstymą ir gebėjimus).
Jis nori nuimti jums naštą nuo pečių, pralinksminti, prajuokinti, apsaugoti ir suteikti visko, ko tik geidžiate.
Jis nori jums sakyti komplimentus ir žinoti, kad jūs juos išgirdote. Net jei jie išsakyti įdomiu metu, tarkime, išvalius klozetą esate pagirta už tai, kaip nuostabiai tądien atrodote.
Priimkite jo ekstravagantiškas dovanas, net jei galėjote gyventi ir be jų. Jei vyras kviečia jus vakarienės, eikite, nepaisant jau atšildytos lašišos. Net jei vyro komplimentai kartais keistoki ar ne vietoje, priimkite juos. Parodžiusi, kad vertinate šiuos dalykus, be proto pralinksminsite savo mylimąjį. O šis pralinksmins jus, puikūs mainai!
3. Būkite patenkinama
Atrodo, kad skamba labai sudėtingai, bet taip visai nėra. Kadangi vyrai labiausiai nori patenkinti savo moterį, o jam niekada nepasiseka, jis jausis niekam tikęs ir nevykęs.
Vyrams reikia kažką patenkinti. Tarkime, vyras nuperka jums laikrodį, o jūs sakote, kad tokio niekada nedėvėtumėte. Vyras apgeni medžius ir krūmus, o jūs pykstate, jog sutrypė begonijas. Vyras giria jūsų paruoštą lazaniją, o jūs užsispyrusi prieštaraujate. Visais atvejais esate nepatenkinama.
Kitaip tariant, vyras niekaip jums neįtinka ir nepadaro laimingos. O vyriškas protas tai supranta kaip savo darbą ir pareigą.
Pats geriausias viso šito sprendimas yra susitelkti į tai, kas jums pačioms teikia džiaugsmą. Užsiimkite veiklomis, kurios jus džiugina ir dėl kurių nesiliaujate šypsojusis.
Pagalvokite apie galimybę nebetvarkyti netvarkos, nebešildyti vakarienės kelis kartus, jei tik tai atlaisvins jums laiko, kurį išnaudosite džiuginančiai veiklai.
Jam tikrai nerūpi visi tie dalykai tiek, kiek žinojimas, kad pavyksta jus patenkinti. Juk kai jūs patenkinta, laimingas ir jis.
Neveltui yra posakis „laiminga žmona, laimingas gyvenimas“.
4. Parodykite, kaip jį vertinate
Jeigu jūsų vyras ar vaikinas dabar atrodo kaip didžiausia gyvenimo klaida, pasinaudojus šiuo patarimu atrodys, kad gavote naują, visai kitą, vyrą.
Pasakykite jam, kad vertinate, jog vyro dėka vaikai vakarienės metu elgiasi gražiai. Net jeigu taip būna visada.
Padėkokite, kaip puikiai vyrukas išneša šiukšles, jums nereikia dėl to rūpintis. Pasakykite, kokia esate laiminga dėl jo paruoštos vakarienės, perkeltos skalbimo mašinos, pakeisto vystyklo, sutvarkyto Wi Fi, pakeistų baterijų televizoriaus pultelyje.
Net jei vyras šiuos dalykus darė metų metus, bet jūs nė kartelio neparodėte dėkingumo, nes tai yra jo darbas, o jūs vis vien tai daug dažniau darote, vyras bus nelaimingas ir jausis nevertinamas.
Geriau parodykite dėkingumą. Juk, gale gale, ką padaro jis, nereikia jums.
5. Suviliokite jį
Žinoma, visi vyrai nori sekso. Nebent jie jaučiasi negerbiami. Pagarba vyrams lyg stipriausias afrodiziakas. Ir jeigu šio afrodiziako iki šiol jūsų santykiuose nebuvo, pats metas jį panaudoti. Ugningos aistros be deguonies nebus.
O kai deguonis (pagarba) atsiras, miegamajame vyriškis atsigaus ir užkurs tikrą laužą. Tačiau geriau vyro nespausti ir neversti mylėtis konkrečiu metu.
Geriau jį sugundykite ar pademonstruokite ką nors vizualiai, dėl ko šis susijaudintų. Juk jūs tikrai turite ką parodyti, jūsų kūnas, balsas, kvapas ir prisilietimas tam puikiai tinka.
Kai šiuos įrankius pasitelksite, pademonstruosite, kad norite vyrą „įsileisti“, esate pasiruošusi, jis tikrai užsives.
Šie dalykai gali daug labiau praversti nei tiesioginiai žodžiai ar veiksmai. Juk jeigu užsivilksite savo mažiausiai kūną dengiantį maudymėlį, o vyras tiesiog to nepastebės, klaikiai nusivilsite.
Savo norus išreikškite netiesiogiai, pačiais moteriškiausiais (aukščiau išvardintais) būdais, be jokio spaudimo.
Būdama netiesmuka ir nereikalaujanti sukuriate emocinio saugumo jausmą, o vyrams tai labai patinka.
Žinoma, jeigu nuspręsite gundyti vyrą, jausitės geidžiama it niekados, mat šis atsiliepė į jūsų viliones su entuziazmu.
Visų patarimų esmė paprasta: jeigu vyras santykiuose gaus to, ko nori, visada liks toks pats, kokį ir pamilote.
Tas, kuris jums pasirodė protingas, kuris nerdavosi iš kailio dėl jūsų šypsenos, kuris jus vertino ir jaudino.
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