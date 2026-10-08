„Žalgiris“ sulaukė kritikos dėl Edwardso: girtas važinėji po Kauną ir nieko?

Primename, kad naktį iš sekmadienio į pirmadienį Kaune policijos pareigūnai sustabdė neblaivų prie automobilio vairo sėdusį „Žalgirio“ gynėją C. Edwardsą. Amerikiečiui buvo nustatytas 1,07 promilės girtumas.
Paaiškėjo ir daugiau incidento aplinkybių – krepšininkas Nemuno gatvėje važiavo prieš eismą, o pareigūnų buvo sustabdytas I. Kanto gatvėje.
Po incidento „Žalgiris“ išplatino oficialų pranešimą, kuriame nurodė, kad krepšininkui skirta finansinė bauda. Klubas taip pat pabrėžė, jog toks elgesys neatitinka organizacijos vertybių ir profesionaliems sportininkams keliamų standartų.
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Vis dėlto A. Grinius tikėjosi gerokai griežtesnės reakcijos.
„Tai pala, tai girtas važinėji po Kauną ir realiai nieko? Tiesiog susimoki baudelę ir viskas? Kažkaip tikrai atrodė, kad „Žalgiris“ gerokai griežčiau sureaguos į tai, kad komandos naujokas, žvaigždė, vienas brangiausiai apmokamų krepšininkų įpučia daugiau nei promilę Kauno gatvėse“, – stebėjosi žurnalistas.
Jo nuomone, tokio lygio ir atlyginimo krepšininkui finansinė nuobauda gali būti menkai juntama.
„Bet ne, nieko. Na, tas nieko – tai tiesiog piniginė bauda. Tokiam krepšininkui kaip C. Edwardsas tai tikrai yra jokia nuobauda, nes jis vien už vieną mačą Kaune gauna kokius 30 tūkstančių, turbūt“, – svarstė A. Grinius.
Žurnalistui klausimų sukėlė ir tai, kad amerikietis nebuvo suspenduotas bei gali toliau rungtyniauti.
„Tai tipo nei suspenduojam, nei nieko. Tiesiog dabar eis į aikštę, žais su „Barca“ ir tiek“, – kalbėjo jis.
Vis dėlto A. Grinius pripažino nežinantis, kokia konkreti nuobauda tokioje situacijoje būtų tinkamiausia. Tačiau daugiausia kritikos jis skyrė klubo komunikacijai.
„Aš tikrai nežinau, kaip reikia reaguoti tokiais atvejais klubui, bet bent jau komunikacija... „Žalgiris“ šiaip visą laiką buvo pavyzdys komunikacijos, tai šiuo atveju labai keista. Tiesiog visiškai nieko. Važiuojam toliau, tiesiogine to žodžio prasme“, – ironizavo LNK sporto žurnalistas.
A. Grinius atkreipė dėmesį ir į „Žalgirio“ vyriausiojo trenerio Tomo Masiulio reakciją. Strategas, kalbėdamas apie auklėtinio nusižengimą, pabrėžė, kad toks elgesys yra netoleruotinas.
Tuo metu „Žalgiris“ savo oficialiame pranešime nurodė, kad C. Edwardsas pripažino klaidą, išreiškė nuoširdų apgailestavimą ir prisiėmė atsakomybę už savo veiksmus. Klubas tikisi, kad šis incidentas krepšininkui taps svarbia pamoka.
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