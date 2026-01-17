Žalgiriečius įsupo permainingo žaidimo bangos

Tritaškių faktorius
Žalgiriečiai svečiuose 97:100 pralaimėjo Tel Avivo „Maccabi“ komandai.
Ketvirtą kėlinį S. Francisco tritaškiais buvo sušvelninęs skirtumą (94:96, 97:99), tačiau bent pratęsimą galėjusio išplėšti Maodo Lo tolimas metimas tikslo nepasiekė.
Savo ruožtu „Maccabi“ žaidėjai pakartojo savo pataikytų tritaškių šį sezoną rekordą – 15.
„Bandėme visaip gintis, bet buvo jų diena – pataikė, – sakė „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis. – Ką gi, laimime – trumpai džiaugiamės, pralaimime – neilgai liūdime. Eurolygoje nėra kada kristi į depresiją ar labai švęsti.“
„Nenoriu sakyti, kad galėjome laimėti, – manau, 100 praleistų taškų – per daug. Turėjome galimybių iškovoti pergalę, bet per paskutinę ataką suklydome, tai daug kainavo. Tačiau iš to ir susideda visas žaidimas“, – pripažino S. Francisco.
Pasigedo stabilumo
„Savo auklėtiniams Vilniaus krepšinio mokykloje sakau, kad kada nors parašysiu knygą, kaip galima pralaimėti rungtynes įmetus 100 taškų. Taip Tel Avive nutiko ir „Žalgiriui“, – sakė Linas Šalkus.
Buvęs Lietuvos krepšinio lygos ir Moterų krepšinio lygos komandų treneris, dabar ugdantis jaunąją kartą, įdėmiai stebi ir elitinius Europos turnyrus. Žalgiriečių nesėkmė itin rezultatyviose rungtynėse L. Šalkų nemaloniai nustebino.
– Prieš akistatą su „Maccabi“ žalgiriečiai lengvai nušlavė gerokai aukščiau esančią Belgrado „Crvena zvezda“. Ar nekeista dėl banguojančių rezultatų?
– Keista, kad „Žalgiris“ įveikia aukštesnėse pozicijose esančias komandas, bet pralaimi prieš žemiau esančias. Pastebiu, kad Eurolygoje bangų neišvengia visos ekipos. Pavyzdžiui, šį turą mažai kas tikėjosi, kad Miunchene su autsaideriais suklups Atėnų „Panathinaikos“. Žalgiriečiai banguoja per daug, jų rezultatams trūksta stabilumo.
– Kas lėmė „Žalgirio“ pralaimėjimą?
– Puolimas veikė gerai. Tai liudija įmesti 97 taškai. Tačiau Eurolyga nėra NBA, kur visi ramiai renkasi taškus, o žiūrovai kramsnoja užkandžius ir ploja žvaigždėms už gražius metimus. Tel Avive mūsiškių bėdos buvo dėl gynybos. Kartais jie elementariai neatsirinkdavo savo dengiamųjų, neatitverdavo varžovo kovoje dėl kamuolio, prarasdavo kamuolį elementariose situacijose. Komandos lyderiai sužaidė neblogai. S. Francisco, Ąžuolas Tubelis, Mosesas Wrightas buvo rezultatyvūs, bet trūko kitų žaidėjų pagalbos. Po traumos neblogai sugrįžo Dovydas Giedraitis. Norėjosi didesnio Arno Butkevičiaus, Deivido Sirvydžio indėlio, nors Arnas irgi grįžęs po traumos, Deividas šiuo metu lyg neranda savo vietos, stokoja stabilumo.
– Ignas Brazdeikis aikštėje užtruko vos 5 minutes ir ją paliko su nuliais visuose svarbiausiuose statistikos eilutėse…
– T. Masiulis visą sezoną bando reanimuoti Igną, įtraukti jį į savo žaidimo schemas, bet sekasi sunkiai. Gal kam nors nepatiks, bet pasakysiu paprastai ūkiškai: jei pradedi lakstyti nuo gero prie dar geresnio, turėsi bėdų. Kažkada „Žalgiris“ I. Brazdeikiui suteikė šansą įžengti į Eurolygą. Ignui gerai sekėsi, bet jis panoro keltis į „Olympiakos“ ir ten neįsitvirtino. Dabar vėl grįžo į Kauną. Niekas negarantuoja, kad atsigavęs jis vėl nepakels sparnų. Toks lakstymas paskui didesnius pinigus nieko gero neduoda.
– Kiek situaciją Tel Avive būtų pakeitęs Nigelis Williamsas-Gossas?
– Amerikietis būtų labai pravertęs. Ginasi jis gerai, puolant taip pat patikimas. Tačiau traumos jį persekioja visą sezoną, todėl kartais kyla minčių, kad galbūt ilgoje distancijoje jis šiek tiek pasitaupo. Kažkur sužiba, patempia komandą, o paskui, atsiradus bet kokiam negalavimui, pasisaugo. Reikėtų jam palinkėti, kad tų bėdų išvis nebūtų.
Trys išvykos paeiliui
Sausio 20-ąją žalgiriečiai svečiuose rungtyniaus su Vilerbano ASVEL ekipa, o 22 d. Italijoje – su Milano „EA7 Emporio Armani“.
Milaniečiai šią savaitę savo aikštėje 96:104 (25:27, 30:17, 27:26, 14:34) pralaimėjo Belgrado „Crvena zvezda“ komandai. Nugalėtojams Donatas Motiejūnas pelnė du taškus.
Vitorijos „Baskonia“ išvykoje 89:75 (23:20, 17:22, 18:17, 31:16) privertė kapituliuoti Stambulo „Anadolu Efes“. Gytis Radzevičius prie pergalės prisidėjo trimis taškais ir keturiais atkovotais kamuoliais.
Sausio 30-ąją „Baskonia“ namuose egzaminuos „Žalgirį“.
„ASVEL privaloma įveikti, tačiau garantijų nėra nė su vienu varžovu. Kol kas mūsiškių situacija nėra prasta, bet reikia susirinkti savo taškus“, – sakė L. Šalkus.
Mariaus Grigonio atstovaujamas Atėnų „Panathinaikos“ 78:85 (24:25, 19:15, 21:18, 14:27) neatsilaikė prieš Miuncheno „Bayern“. Lietuvis taškų nepelnė.
Nesėkmingas turas
Eurolygos rengiamo Europos taurės turnyro A grupėje Klaipėdos „Neptūnas“ savo arenoje 85:104 (16:24, 25:23, 20:27, 24:30) pralaimėjo Liublianos „Olimpija“ krepšininkams.
Uostamiesčio komanda (6 pergalės, 8 pralaimėjimai) – septintoje vietoje. Į atkrintamąsias varžybas pateks šešios ekipos.
Sausio 21-ąją „Neptūnas“ svečiuose išmėgins jėgas su Manresos BAXI (8 ir 6, šešta vieta).
B grupėje Panevėžio „Lietkabelis“ išvykoje 81:95 (25:25, 26:20, 16:26, 14:24) nusileido Podgoricos „Buducnost“.
Panevėžio klubas (3 ir 11) – devintas. Kitą savaitę „Lietkabelis“ namuose susitiks su Trento „Dolomiti Energia“ (8 ir 6, penkta vieta).
Statistika
„Maccabi“–„Žalgiris“ 100:97 (27:24, 25:25, 26:22, 22:26). Tel Avivas, „Menora Mivtachim“ arena, 10 228 žiūrovai.
„Maccabi“: R. Sorkinas (5 atkovoti kamuoliai), J. Clarkas (4/6 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai) ir T. Leafas (7 atkovoti kamuoliai) po 17 taškų, I. Lundbergas 13 (4 rezultatyvūs perdavimai), M. Santosas 12 (3 perimti kamuoliai), T. Blattas 9 (5 rezultatyvūs perdavimai), J. Hoardas (6 atkovoti kamuoliai) ir J. DiBartolomeo po 6, O. Brisettas 3, G. Lavis ir W. Raymanas po 0.
„Žalgiris“: S. Francisco 22 taškai (5/10 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai), M. Wrightas 17 (11 atkovotų kamuolių), Ą. Tubelis 15 (4 klaidos), M. Lo (5 rezultatyvūs perdavimai) ir D. Sirvydis po 8, D. Giedraitis 7 (2/3 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), L. Birutis, E. Ulanovas ir D. Sleva po 6, A. Butkevičius (0/3 tritaškių) 2, I. Brazdeikis 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 21/38 (55 proc.) ir 20/33 (61 proc.), tritaškių – 15/33 (45) ir 13/33 (39), baudų metimų – 13/18 (72) ir 18/20 (90). Atkovota kamuolių – 34 ir 36, perimta – 7 ir 3. Rezultatyvūs perdavimai – 24 ir 22. Klaidos – 9 ir 11.
Naujausi komentarai