Revanšas nepavyko: žalgiriečiai „Maccabi“ krepšininkams pralaimėjo ir Tel Avive

2026-01-15 23:40
Valdas Kasperavičius

Vėlų ketvirtadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ krepšininkai svečiuose žaidė Eurolygos turnyro rungtynes su Tel Avivo „Maccabi“ komanda. Jas rezultatu 100:97 (27:24, 25:25, 26:22, 22:26) laimėjo aikštės šeimininkai.

Lažybininkai šio vakaro rungtynių favoritais laikė „Maccabi“ krepšininkus. Koeficientas už aikštės šeimininkų pergalę buvo 1,77, už „Žalgirio“ – 2,25. Lažybininkai neapsiriko.

Rungtynės prasidėjo taikliu Sylvaino Francisco tritaškiu. Visą pirmą kėlinį vyko atkakli, permaininga kova. Vis dėlto po pirmųjų dešimties minučių 3 taškų persvarą turėjo „Maccabi“ (27:24).

Antrajame kėlinyje nežymią persvarą išlaikė Tel Avivo krepšininkai: 36:31, 45:43. Komandos išėjo ilsėtis „Maccabi“ pirmaujant 52:49.

Trečiajame kėlinyje aikštės šeimininkai po taiklių tritaškių įgijo dviženklę persvarą (61:51). Žalgiriečiams ją pavyko sumažinti iki 6 taškų (66:72). Po trijų kėlinių svečiai atsilikinėjo 71:78.

Ketvirtajame kėlinyje „Maccabi“ buvo įgijusi 12 taškų persvarą (90:78). Žalgiriečiai ją buvo sumažinę iki 2 taškų, tačiau vis dėlto pralaimėjo – 97:100.

Pirmojo rato rungtynes, kurios gruodžio 4 d. vyko Kaune, 18 taškų persvara 83:65 laimėjo „Maccabi“. Po pergalės prieš žalgiriečius Izraelio klubas jautėsi pakylėtai ir laimėjo dar keturis kartus paeiliui: „Maccabi“ įveikė Vilerbano ASVEL (92:84), „Dubai“ (97:95), „Valencia“ (85:82) ir Belgrado „Crvena Zvezda (116:87).

Tačiau tada penkių pergalių serija nutrūko. Pastaruoju metu Odedo Kattasho auklėtiniai buvo patyrę tris pralaimėjimus paeiliui. Jie 71:95 nusileido Miuncheno „Bayern“, 83:93 „Barcelonai“ ir 86:98 Madrido „Real“.

„Žalgiriui“ dėl blauzdos traumos negalėjo padėti įžaidėjas Nigelis Williamsas Gossas. „Maccabi“ komandoje nebuvo aukštaūgio Zacho Hankinso, taip pat Lonnie Walkerio, pirmajame rate su „Žalgiriu“ žaidusio itin rezultatyviai ir įmetusio 23 taškus.

L. Walkeris sausio 2 d. per mačą su Miuncheno „Bayern“ susižeidė petį. Jis yra rezultatyviausias „Maccabi“ žaidėjas.

