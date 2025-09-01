Vokietijos rungtynėse – lietuvių žinutė Schroderiui

„Dennisai, mes tave mylime, nesvarbu, ar tu juodaodis, ar baltaodis. Mūsų širdyse visiškai nėra vietos rasizmui. Atsiprašome, jei įskaudinome tave“, – tokia žinutė, skirta Vokietijos rinktinės krepšininkui Dennisui Schroderiui, pasirodė šiandienos rungtynėse.
Primename, kad šeštadienį nutrūko Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pergalių serija. Rezultatu 88:107 (20:32, 27:23, 25:28, 16:24) lietuviai nusileido pasaulio čempionams vokiečiams.
Beveik visas rungtynes pirmaujantys vokiečiai, panašu, suerzino Lietuvos sirgalius ir šie ėmė laidyti rasistines replikas D. Schroderiui ilgosios pertraukos metu. D. Schroderis po rungtynių Vokietijos žiniasklaidai teigė, kad vienas lietuvis imitavo beždžionės garsus, kuriuos skyrė jam.
Savo ruožtu asociacija „Lietuvos krepšinis“ griežtai pasmerkė tokias neapykantos, diskriminacijos ar rasizmo apraiškas sporte.
D. Schroderį įžeidęs sirgalius buvo išvestas iš salės. Epizodą iš arti matęs Lietuvos rinktinės vadovas Linas Kleiza pranešė apie netoleruotiną sirgaliaus elgesį apsaugos darbuotojams ir paprašė jį nedelsiant išvesti iš arenos.
Vėliau L. Kleiza atsiprašė Vokietijos delegacijos ir krepšininkų už šį nepateisinamą sirgaliaus elgesį.
