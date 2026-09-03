Viltis – trapi, bet vis dar gyva

Nei gerai, nei blogai
R. Kurtinaičio treniruojama komanda, Stambule pralaimėjusi turkams 66:94, Vilniuje palaužė Bosnijos ir Hercegovinos ekipą 78:73.
Pergalė prie bosnius išsaugojo viltį mūsiškiams iš J grupės (joje reikės užimti bent trečią vietą) prasibrauti į pasaulio čempionato finalo turnyrą.
„Maksimalus rezultatas būtų dvi pergalės. Manau, susiklostė nei gerai, nei blogai. Džiaugiuosi, kad vyrai kovėsi, nepasidavė susidariusiai situacijai. Per dvi savaites radikaliai ką nors pakeisti neįmanoma. Svarbiausia, kad išliekame kovoje dėl bilieto į pasaulio čempionatą“, – sakė R. Kurtinaitis.
Per rungtynes su turkais ir bosniais pirmuoju smuiku griežė Kauno žalgirietis Ąžuolas Tubelis – pelnė iš viso 30 taškų, vienuolika kartų atkovojo kamuolį.
Augustas Marčiulionis surinko 26 tšk. (8 rezultatyvūs perdavimai), Marekas Blaževičius – 20 tšk. (20 atkovotų kamuolių), Matas Jogėla ir Osvaldas Olisevičius – po 15 tšk., Dominykas Stenionis – 13 (10 rezultatyvių perdavimų).
Prisiminė Barseloną
R. Kurtinaitis į kritinius komentarus apie triuškinančią nesėkmę Stambule atsakė istoriniu pavyzdžiu.
„Per savo gyvenimą mačiau, kai rinktinę oro uoste pasitikdavo 100 tūkst. žmonių, bet mačiau ir tai, kai šaukdavo: „Gėda, gėda.“ Nemanau, kad tai teisinga – būna gerų rungtynių, pavyksta laimėti, bet būna ir priešingai. Turkijos komanda – kito lygio, nesugebėjome įveikti, bet nederėtų mūsų už tai smerkti. Juk nesmerkė niekas, kai 1992-aisiais Barselonos olimpiadoje pralaimėjome „Svajonių komandai“ 51 taško skirtumu. Visi suprato, kad lygiai – skirtingi ir priėmė tai kaip duotybę“, – svarstė treneris.
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas patvirtino, kad sutartis su R. Kurtinaičiu sudaryta visam olimpiniam ciklui, tačiau pridūrė, kad būna objektyvių ir subjektyvių priežasčių, kai trenerio ir darbo proceso sprendimai keičiasi.
„Istorijoje nėra nepralaimėjusių trenerių, net ir geriausi mūsų specialistai yra patyrę nesėkmių. Tai sporto dalis. Esame labai dėkingi R. Kurtinaičiui, kad jis prisiima atsakomybę, padėsime jam viskuo, kuo galėsime“, – interviu LRT laidai „Ryto garsai“ sakė M. Balčiūnas.
Kitas pasaulio čempionato atrankos rungtynes Lietuvos krepšininkai žais lapkričio 26-ąją namuose su serbais, o 29 d. svečiuose susitiks su bosniais. 2027-ųjų vasario 26-ąją lauks mačas savo aikštėje su turkais ir kovo 1-ąją išvykoje su serbais.
Turkijos rinktinė jau užsitikrino vietą finalo turnyre, kuris vyks kitąmet rugpjūčio 27–rugsėjo 12 d. Turkai prisijungė prie Kataro krepšininkų (čempionato šeimininkų).
Sutartis su R. Kurtinaičiu sudaryta visam olimpiniam ciklui.
E. Spoelstra – apie požiūrį
Šiuo metu Afrikos zonos atrankos lyderiai – Kamerūno, Pietų Sudano, Senegalo, Dramblio Kaulo Kranto atstovai.
Amerikos zonoje nesėkmių kol kas nepatyrė kanadiečiai, vieną mačą yra pralaimėjusi JAV komanda, po du – Dominikos Respublikos, Brazilijos, Urugvajaus, Argentinos ekipos.
„Man labai patinka krepšininkų požiūris į rinktinę – jie itin energingai, su didžiule aistra veržiasi į kovą, nes tai – ypatinga misija, be to, aukšto lygio galimybė tobulėti ir geriausiomis sąlygomis pasirengti NBA sezonui“, – sakė JAV nacionalinės komandos ir Majamio „Heat“ klubo strategas Erikas Spoelstra.
Azijos ir Okeanijos zonoje aštuonias pergales yra iškovoję australai, po šešias – Naujosios Zelandijos, Japonijos ir Libano krepšininkai, po penkias – Irano, Jordanijos, Kinijos krepšininkai.
I grupė
1. Ukraina 6 2
2. Ispanija 5 3
3. Sakartvelas 5 3
4. Portugalija 4 4
5. Graikija 4 4
6. Juodkalnija 4 4
J grupė
1. Turkija 8 0
2. Serbija 6 2
3. Italija 5 3
4. Lietuva 4 4
5. Bosn.-Herceg. 3 5
6. Islandija 3 5
K grupė
1. Vokietija 7 1
2. Kroatija 7 1
3. Lenkija 7 1
4. Latvija 4 4
5. Nyderlandai 2 6
6. Izraelis 2 6
L grupė
1. Prancūzija 7 1
2. Suomija 5 3
3. Slovėnija 4 4
4. Švedija 4 4
5. Vengrija 4 4
6. Estija 3 5
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