Turkijoje žalgiriečiai įveikė „Galatasaray“ ekipą

Nigelas Williamsas-Gossas pelnė pirmuosius taškus, bet po to 5 minutes rezultatyviai žaidė tik „Galatasaray“ krepšininkai – 2:8. Iš po krepšio įmetė Dustinas Sleva, vėliau asistavęs ir Manto Rubštavičiaus tritaškiui – 7:10. M.Rubštavičius pasižymėjo ir greitoje atakoje, prasiveržimą pridėjo Arnas Butkevičius – 11:16.
Antrąjį kėlinį atidarė 7 iš eilės D.Slevos taškai, lyginę rezultatą – 18:18. N.Williamsas-Gossas perėmė kamuolį ir jį paliko M.Wrighto dėjimui, Ignas Brazdeikis smeigė tritaškį, o D.Sleva jau vedė „Žalgirį“ į priekį – 25:21. M.Wrightas įveikė varžovų gynybą, bet po to pataikė tik 1 baudą iš 4 – 28:25. N.Williamsas-Gossas neklydo nuo baudų metimo linijos, D.Sleva perėmė kamuolį ir jį ant lėkštutės padėjo Dominykui Daubariui, o antrąjį kėlinį 4 taškais iš eilės užbaigė M.Rubštavičius – 36:28.
Edgaras Ulanovas įmetė baudą ir vėliau šovė tritaškį, I.Brazdeikis kabino kamuolį galingam M.Wrighto dėjimui ir pats rinko 4 taškus – 46:37. Nedas Raupelis pelnė taškus su pražanga, M.Rubštavičius pataikė tritaškį (52:41), bet trečiojo kėlinio pabaigoje varžovai sumažino skirtumą – 54:47.
Kajus Mikalauskas buvo taiklus iš toli greitoje atakoje ir atliko perdavimą A.Butkevičiui – 59:47. Po minutės pertraukėlės „Galatasaray“ atsakė savo atkarpa (59:56), kurią nutraukė I.Brazdeikis, sumetęs baudas ir asistavęs M.Wrighto dvitaškiui su pražanga – 64:56. A.Butkevičius rinko 3 taškus, Dovydas Buika pridėjo 4, o rungtynes uždarė du M.Rubštavičiaus tritaškiai – 77:66.
„Žalgiris“: M.Rubštavičius 18 (4/4 trit.), D.Sleva 11 (7 atk. kam., 4 rez. perd.), M.Wrightas 10 (8 atk. kam., 3 per. kam., 2 blk.), I.Brazdeikis 9, A.Butkevičius 7, N.Williamsas-Gossas 4, E.Ulanovas 4 (2 blk.), D.Buika 4, D.Daubaris 4, K.Mikalauskas 3 (3 per. kam.), N.Raupelis 3, I.Štombergas 0, M.Bulanovas 0.
„Galatasaray“: J.Palmeris 15 (3 per. kam., 2 blk.), E.McCollumas 12.
Naujausi komentarai