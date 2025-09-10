„Gloria Cup“ starte „Žalgiris“ pralaimėjo FIBA Čempionų lygos ekipai

Pirmuosius taškus „Žalgiriui“ pelnė Edgaras Ulanovas, baudos metimą pataikė Mantas Rubštavičius, greitoje atakoje Nigelo Williamso-Gosso perdavimą dėjimu pavertė Dominykas Daubaris, o pats N.Williamsas-Gossas netrukus smeigė tritaškį – 8:4. E.Ulanovas įmetė dvitaškį su pražanga, savo paties metimą taisė D.Daubaris – 13:6. Varžovams išlyginus rezultatą (13:13), iš toli buvo taiklus Arnas Butkevičius, kitoje atakoje jis po krepšiu surado įkertantį Igną Brazdeikį – 18:16. N.Williamsas-Gossas realizavo savo antrąjį tritaškį – 21:21.
Antrojo kėlinio pradžioje suveikė Dovydo Buikos ir Moseso Wrighto tandemas, dvitaškį pridėjo I.Brazdeikis – 25:24. Pelnius 7 taškus be atsako „Tofaš“ privertė prašyti minutės pertraukėlės, po kurios M.Wrigthas sumetė baudas, Kajus Mikalauskas pasižymėjo greitoje atakoje, o N.Williamsas-Gossas dukart maitino perdavimais Igną Štombergą, atakas užbaigusį dėjimais – 33:33. Deja, per likusias 4 antrojo kėlinio minutes tik I.Brazdeikis surinko 5 taškus – 38:49.
Per trečiojo kėlinio 5 minutes tik M.Wrightas pelnė 6 taškus žalgiriečiams – 44:53. I.Brazdeikis rinko 3 taškus, jo netaiklų metimą kartojo Nedas Raupelis – 49:57. M.Wrightas dar kartą prasiveržė po krepšiu, baudas sumetė D.Buika – 53:60.
Aktyviai žaidęs M.Rubštavičius baudų metimais rinko 3 taškus, 4 taškus pridėjo M.Wrightas – 60:65. Visgi po to 4 minutes taškus pelnė tik „Tofaš“ krepšininkai – 60:72. I.Brazdeikis sausrą nutraukė baudos metimu, dvitaškį įmetė Dustinas Sleva, I.Brazdeikis pasižymėjo iš po krepšio, o E.Ulanovas įšovė tritaškį su pražanga – 69:72. D.Sleva pataikė 2 baudas, M.Rubštavičius iš toli, bet žalgiriečių bandymais gelbėtis pražangų taktika sėkmės neatnešė – 74:78.
„Žalgiris“: M.Wrightas 16 (12 atk. kam., 2 per. kam., 2 blk.), I.Brazdeikis 15 (5 atk. kam.), E.Ulanovas 9, M.Rubštavičius 7, N.Williamsas-Gossas 6, D.Sleva 4, I.Štombergas 4, D.Daubaris 4, A.Butkevičius 3, D.Buika 2, K.Mikalauskas 2, N.Raupelis 0, M.Bulanovas 0.
„Tofaš“: M.Whaley 19 (7 atk. kam.), J.Thomassonas 15 (5 atk. kam.), M.Lewisas 12, O.Cengizas 11.
Naujausi komentarai