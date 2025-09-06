Antrajame ikisezoniniame mače – žalgiriečių pergalė prieš „Lietkabelį“

Pirmuosius taškus pelnė aštuoniolikmetis Dominykas Daubaris, nugara įveikęs varžovų gynybą, po 4 taškus rinko Mosesas Wrightas ir Edgaras Ulanovas – 10:7. Kajus Mikalauskas įmetė 3 baudos metimus, M.Wrightas – 2, o Dustinas Sleva pelnė 8 taškus iš eilės – 23:18. Pirmojo kėlinio pabaigoje tritaškiais apsikeitė Arnas Butkevičius ir Jamelas Morrisas – 26:23.
Dovydas Buika pataikė tritaškį iš kampo, D.Daubaris dukart vienos atakos metu blokavo varžovo metimus, E.Ulanovas įkišo perdavimą Nedui Raupeliui ir pats po to rinko 7 taškus iš eilės – 38:29. D.Buika įmetė baudos metimą ir atliko perdavimą M.Wrightui – 41:34. Ignas Brazdeikis smeigė tritaškį, o N.Raupelis pasižymėjo dvitaškiu su pražanga – 47:41.
Trečiojo kėlinio pradžioje D.Buika prasiveržė po krepšiu, D.Daubaris atkovojo kamuolį puolime ir pelnė taškus (51:46), bet „Lietkabelis“ atsakė 10 taškų atkarpa – 51:56. M.Wrightas vienos atakos metu rinko 4 taškus, I.Brazdeikis įkirto po krepšiu ir sulaukė D.Slevos perdavimo, A.Butkevičius įmetė tritaškį iš kampo – 60:58. D.Sleva įmetė su pražanga, D.Daubaris užbaigė reidą po krepšiu, D.Sleva pataikė iš toli – 68:67.
A.Butkevičius atliko perdavimus D.Buikos tritaškiui ir M.Wrightui dėjimui – 73:69. D.Sleva pataikė tritaškį, E.Ulanovas pridėjo baudos metimą, M.Wrightas įdėjo greitoje atakoje – 79:76. K.Mikalauskas įmetė tritaškį, I.Brazdeikis pelnė 2 taškus, o D.Daubaris pasižymėjo su pražanga – 87:79. Galutinis rungtynių rezultatas – 87:82.
„Žalgiris“: D.Sleva 17, M.Wrightas 16, E.Ulanovas 12, D.Buika 9, D.Daubaris 9 (6 atk. kam., 2 blk.), I.Brazdeikis 7 (2 per. kam.), A.Butkevičius 6 (4 rez. perd.), K.Mikalauskas 6 (5 atk. kam.), N.Raupelis 5, M.Rubštavičius 0.
„Lietkabelis“: A.Rubitas 20, J.Morrisas 18 (4 rez. perd.), P.Danusevičius 17 (6 atk. kam., 2 per. kam.).
