Tomas Masiulis: kartais nežinojome, ką daryti

Antra nesėkmė
„Žalgirio“ krepšininkai Prancūzijos sostinėje 78:82 pralaimėjo „Paris“ komandai. Tai buvo antra kauniečių nesėkmė iš eilės šį Eurolygos sezoną.
Ketvirtą kėlinį likus žaisti beveik 3 min., Ą. Tubelis buvo persvėręs rezultatą – 78:76, tačiau netrukus tritaškį pataikė Nadiras Hifis – 79:78. Žalgiriečių Carseno Edwardso ir Maodo Lo metimai tikslo nepasiekė, o N. Hifis padidino skirtumą – 82:78.
N. Hifis surinko iš viso 21 tašką, be to, jį stabdžiusius „Žalgirio“ žaidėjus privertė aštuonis kartus pažeisti taisykles.
„Pritrūko geresnių sprendimų – reikiamu metu prasižengti, nedelsiant grįžti į gynybą, nes jie visada bėga. Kartais, atrodo, jų metimai – nelogiški, bet pataiko. Žinojome, kad jie taip žais, tad turėjome prisitaikyti, būti agresyvesni“, – svarstė Ą. Tubelis.
Neparankūs varžovai
„Paryžiaus komanda, palyginti su Pirėjo „Olympiakos“, mums turbūt neparankesnė, nes labai aktyviai manevruoja, spaudžia, tad kartais net nežinojome, ką daryti: norime atlikti derinį, bet negalime jo pradėti“, – sakė „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
Dažniausiai į „Paris“ krepšį kamuolį metė (išskyrus baudas) C. Edwardsas – 22 kartus, pataikė septynis.
„Kas nors turi imtis iniciatyvos, toks jo stilius. Neturėjome daug kitų pasirinkimų, kad protingai įžaistume kamuolį. Jo metimų skaičių šiose rungtynėse kažkiek pateisinu“, – legionieriaus pastangas įvertino T. Masiulis.
Kitą Eurolygos mačą žalgiriečiai žais spalio 9-ąją Ispanijoje su „Barcelona“, o rytoj – Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionato dvikova Kaune su Panevėžio „Lietkabeliu“.
Vicečempionų krizė
Dramatiškai susiklostė rungtynės Italijoje, kur Bolonijos „Virtus“ 96:94 palaužė Eurolygos čempioną „Olympiakos“.
Per paskutinę ataką beveik kartu su finaline sirena tritaškį pataikė „Virtus“ legionierius kanadietis Marcusas Carras.
„Per pirmą kėlinį „Virtus“ žaidėjai įmetė 33 taškus, o mes nė karto neprasižengėme. Atrodė, kad atvykome žaisti draugiškų rungtynių. Kai iškart leidžiame varžovams jaustis patogiai, įgyti pasitikėjimo savo jėgomis, tuomet lemiamais momentais galima tikėtis būtent tokio metimo, kaip kad pavyko M. Carrui“, – kalbėjo „Olympiakos“ vyriausiasis treneris Georgiosas Bartzokas.
Trečią nesėkmę iš eilės patyrė praeito Eurolygos sezono vicečempionas Madrido „Real“ – šįkart išvykoje 98:102 pralaimėjo Tel Avivo „Hapoel“.
Belgrado „Crvena zvezda“ namuose 77:72 privertė kapituliuoti Stambulo „Anadolu Efes“ ekipą, kuri ilgam neteko Achilo sausgyslės traumą patyrusio Mike’o Jameso.
ASVEL – jokių sankcijų
Vilerbano ASVEL prezidentas ir vyriausiasis treneris Tony Parkeris paneigė informaciją, esą jo klubui uždrausta registruoti naujus krepšininkus, nes nesumokėta 300 tūkst. eurų skola buvusiam žaidėjui Joffrey Lauvergne’ui.
Buvęs žalgirietis J. Lauvergne’as, šiuo metu atstovaujantis Belgrado „Partizan“, kreipėsi į Krepšinio arbitražo teismą.
„ASVEL ir J. Lauvergne’o darbo sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu, žaidėjui kompensacija sumokėta 2025-ųjų birželį“, – pareiškė T. Parkeris ir pripažino, kad du mokėjimai truputį vėlavo, tačiau už tai klubui neskirta jokių sankcijų.
Prieš sezoną ASVEL skelbė, kad disponuos 59 mln. eurų biudžetu, tačiau grandiozinis projektas žlugo ir T. Parkeriui teko apkarpyti finansines galimybes daugiau nei perpus.
Statistika
„Paris“–„Žalgiris“ 82:78 (17:19, 24:19, 20:15, 21:25). Paryžius, „Adidas“ arena, 3 746 žiūrovai.
„Paris“: N. Hifis 21 taškas (1/6 tritaškių), T. J. Warrenas 14 (6/6 dvitaškių), J. Rhodenas 9 (4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), L. Cavaliere’as ir A. Dokossis (4/4 dvitaškių, 8 atkovoti kamuoliai) po 8, A. Johnsonas (5 atkovoti kamuoliai) ir D. Hommesas (4 atkovoti kamuoliai) po 6, J. Ayayi 4, S. Herrera (3 rezultatyvūs perdavimai) ir J. Morganas po 3, T. Etienne’as ir M. Faye po 0.
„Žalgiris“: C. Edwardsas 19 taškų (4/12 dvitaškių, 3/10 tritaškių), Ą. Tubelis 18 (7 atkovoti kamuoliai), S. Brownas 13 (2/3 tritaškių, 4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), J. Valančiūnas 12 (6 atkovoti kamuoliai, 3 blokai, 4 klaidos), M. Grigonis 6 (0/3 tritaškių), E. Ulanovas 5 (4 atkovoti kamuoliai), M. Lo (1/5 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai) ir A. Butkevičius (5 atkovoti kamuoliai) po 2, D. Sleva 1 (4 atkovoti kamuoliai), D. Giedraitis (0/3 dvitaškių) ir M. Blaževičius po 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 25/41 (61 proc.) ir 21/43 (49 proc.), tritaškių – 6/28 (21) ir 5/22 (23), baudų metimų – 14/18 (78) ir 21/28 (75). Atkovota kamuolių – 43 ir 42, perimta – 3 ir 5. Rezultatyvūs perdavimai – po 17. Klaidos – 10 ir 9.
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