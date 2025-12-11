 Tolimų metimų rekordą pakartojęs „Neptūnas-Amberton“ nušlavė panevėžietes

Tolimų metimų rekordą pakartojęs „Neptūnas-Amberton“ nušlavė panevėžietes

2025-12-11 00:15
moterulyga.lt inf.

Klaipėdos „Neptūno-Amberton“ (8-2) tritaškių fiesta praūžė Aukštaitijos sostinėje. Ketvirtąją pergalę paeiliui „Open Smart Way MLKL“ pasiekusios Martyno Airošiaus auklėtinės išvykoje 114:53 (22:14, 28:14, 36:12, 28:13) nupūtė „MKK Panevėžio“ (0-10) krepšininkes.

Tolimų metimų rekordą pakartojęs „Neptūnas-Amberton“ nušlavė panevėžietes
Tolimų metimų rekordą pakartojęs „Neptūnas-Amberton“ nušlavė panevėžietes / M. Vaičiūno nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pataikytų tritaškių rekordą pakartojusi uostamiesčio komanda šiame susitikime realizavo 16 iš 36 tolimų mėginimų (44 proc.). Tiek pat yra pataikiusi ir Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“.

„Neptūno-Amberton“ gynėjos Brigitos Sinickaitės kraityje per 26 minutes buvo 22 taškai (3/5 dvit., 4/7 trit., 4/4 baud.), 4 atšokę ir 2 perimti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 30 naudingumo balų.

Jai geriausiai talkinusi Anna Liepina pridėjo dvigubą dublį – 16 taškų, 10 atkovotų kamuolių, 3 perimtus kamuolius ir 26 efektyvumo balus.

Panevėžio komandoje trečią mačą šį sezoną sužaidusi Gabrielė Šulskė per 28 minutes pelnė 12 taškų (1/5 dvit., 2/9 trit., 4/6 baud.), sugriebė 5 kamuolius, išdalino 3 rezultatyvius perdavimus bei sukaupė 13 naudingumo balų.

„MKK Panevėžys“: Valerija Baranovska 14 (4/7 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam.), Gabrielė Šulskė 12 (2/9 trit., 5 atk. kam., 4 kld.), Uliana Datsko 9 (3/5 trit., 6 atk. kam.).

„Neptūnas“: Brigita Sinickaitė 22 (4/7 trit., 5 rez. perd., 30 naud.), Caitlin Bickle 18 (4/6 dvit., 2/6 trit., 8 atk. kam., 4 kld.), Anna Liepina 16 (6/9 dvit., 10 atk. kam., 3 per. kam., 26 naud.), Cassidy Rose Mihalko (4/5 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Kate Vilka (3/4 trit., 7 atk. kam.) po 15, Ligita Tamutytė 11 (6/8 baud., 5 atk. kam.).

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos Neptūnas-Amberton
MKK Panevėžys
Open Smart Way MLKL

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų