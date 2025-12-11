Tolimų metimų rekordą pakartojęs „Neptūnas-Amberton“ nušlavė panevėžietes

Pataikytų tritaškių rekordą pakartojusi uostamiesčio komanda šiame susitikime realizavo 16 iš 36 tolimų mėginimų (44 proc.). Tiek pat yra pataikiusi ir Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“.
„Neptūno-Amberton“ gynėjos Brigitos Sinickaitės kraityje per 26 minutes buvo 22 taškai (3/5 dvit., 4/7 trit., 4/4 baud.), 4 atšokę ir 2 perimti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 30 naudingumo balų.
Jai geriausiai talkinusi Anna Liepina pridėjo dvigubą dublį – 16 taškų, 10 atkovotų kamuolių, 3 perimtus kamuolius ir 26 efektyvumo balus.
Panevėžio komandoje trečią mačą šį sezoną sužaidusi Gabrielė Šulskė per 28 minutes pelnė 12 taškų (1/5 dvit., 2/9 trit., 4/6 baud.), sugriebė 5 kamuolius, išdalino 3 rezultatyvius perdavimus bei sukaupė 13 naudingumo balų.
„MKK Panevėžys“: Valerija Baranovska 14 (4/7 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam.), Gabrielė Šulskė 12 (2/9 trit., 5 atk. kam., 4 kld.), Uliana Datsko 9 (3/5 trit., 6 atk. kam.).
„Neptūnas“: Brigita Sinickaitė 22 (4/7 trit., 5 rez. perd., 30 naud.), Caitlin Bickle 18 (4/6 dvit., 2/6 trit., 8 atk. kam., 4 kld.), Anna Liepina 16 (6/9 dvit., 10 atk. kam., 3 per. kam., 26 naud.), Cassidy Rose Mihalko (4/5 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Kate Vilka (3/4 trit., 7 atk. kam.) po 15, Ligita Tamutytė 11 (6/8 baud., 5 atk. kam.).
