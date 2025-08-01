 Tikslas buvo kuklus, bet laimikis – sidabras

2025-08-12 10:00
Marius Ringaudas

„Minimalus tikslas – išlikti A divizione“, – prieš Europos čempionatą sakė Lietuvos dvidešimtmečių merginų krepšinio rinktinės treneris Egidijus Ženevičius. Mūsiškės su kaupu viršijo išankstinius užmojus.

Vicečempionės: dvidešimtmečių krepšininkių sidabras – naujas įrašas Lietuvos krepšinio istorijoje. Lyderė: D. Paunksnytė išrinkta į Europos čempionato simbolinį geriausių žaidėjų penketą.

Portugalijoje įvykusiame Europos jaunimo (iki 20 m.) merginų krepšinio čempionate lietuvės, startavusios dviem pralaimėjimais iš eilės, nepalūžo ir nužygiavo iki finalo.

E. Ženevičiaus vadovaujama komanda iš pradžių A grupėje 80:91 pralaimėjo belgėms ir 48:89 – ispanėms.

Vėliau išsipildė trenerio žodžiai, kad rinktinė geriausios sportinės formos turėtų būti įsibėgėjus varžyboms.

Tad mūsiškės, A grupėje 101:95 įveikusios Izraelio atstoves, aštuntfinalyje 62:61 palaužė Slovėnijos ekipą, ketvirtfinalyje 96:76 sutriuškino islandes, o pusfinalyje po pratęsimo 80:78 privertė kapituliuoti švedes.

Deja, ir antra akistata su ispanėmis susiklostė nesėkmingai – mačą dėl aukso lietuvės pralaimėjo 50:102. Europos čempionės nustelbė lietuves taiklumu (dvitaškių – atitinkamai 52 proc. ir 30 proc., tritaškių – 50 proc. ir 31 proc.), rezultatyviais perdavimais (23:8), laimėjo kovą dėl kamuolio (51:24).

Lyderė: D. Paunksnytė išrinkta į Europos čempionato simbolinį geriausių žaidėjų penketą.
Lyderė: D. Paunksnytė išrinkta į Europos čempionato simbolinį geriausių žaidėjų penketą. / fiba.com nuotr.

Tačiau dvidešimtmečių sidabro medaliai – naujas įrašas Lietuvos krepšinio istorijoje: iki šiol šios amžiaus grupės krepšininkių aukščiausia vieta Europos čempionatuose buvo šešta (2010 m.).

Bronzos medalius Portugalijoje iškovojo italės, mažajame finale 84:51 nugalėjusios švedes. Latvės užėmė 11-ą vietą.

D. Paunksnytė per rungtynes su Izraelio ekipa pelnė 43 taškus.

Naudingiausia (MVP) čempionato žaidėja pripažinta ispanė Gina Garcia. Kartu su ja į simbolinį penketą išrinkta Danielė Paunksnytė ir latvė Raina Tomasicka, Švedijos atstovė Lourdes Da Silva Costa bei Italijos rinktinės žaidėja Cristina Osazuwa.

D. Paunksnytė – šio turnyro rekordininkė: per rungtynes su Izraelio ekipa pelnė 43 taškus.

Rezultatai

Pusfinalis. Lietuva–Švedija 80:78 (19:21, 16:12, 21:22, 18:19, 6:4). Danielė Paunksnytė 21 taškas (9 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), Sintija Aukštikalnytė 17 (7 atkovoti kamuoliai), Victorija Matulevičius 14, Eglė Kisarauskaitė 12, Miglė Kisarauskaitė 11 / L. Da Silva Costa 18 taškų (8 atkovoti kamuoliai), T. Trygger 13 (19 atkovotų kamuolių), H. Jolinder 11, A. Curman 10.

Finalas. Lietuva–Ispanija 50:102 (19:19, 12:37, 6:24, 13:22). D. Paunksnytė 21 taškas (4/8 tritaškių), S. Aukštikalnytė 12 / C. Viegas 17 taškų (5/9 tritaškių), J. Rodriguez 16, S.-B. Okafor 16, M. Mata 14 (9 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai).


Lietuvos dvidešimtmečių merginų krepšinio rinktinė
Egidijus Ženevičius
sidabras

