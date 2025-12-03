Sidabro kaina pasiekė naują rekordą

Apskritai sidabras ir toliau brangsta. Prieš daugiau nei savaitę jis vienu metu kainavo mažiau nei 50 dolerių už unciją. Nuo metų pradžios sidabro kaina padvigubėjo.
Trečiadienį augo ir aukso kaina, tačiau ji pastaruoju metu kilo ne taip smarkiai, kaip sidabro. Kaina už unciją aukso padidėjo 16 dolerių iki 4 224 dolerių.
Tiek aukso, tiek sidabro kaina pastaruoju metu kyla išaugus lūkesčiams, kad JAV Centrinis bankas kitą savaitę vėl gali sumažinti pagrindines palūkanų normas.
Aukos ir sidabro kainą teigiamai veikia ir sudėtingos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos. Rusija ir JAV susitikime Kremliuje nepriartėjo prie karo pabaigos, tačiau dialogas, Maskvos duomenimis, bus tęsiamas. Auksas laikomas saugia investicija.
