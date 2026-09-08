„Tauragės“ klubą papildęs Europos čempionas tą pačią dieną buvo atleistas

31-erių, 181 cm ūgio gynėjas per savo karjerą rungtyniavo Slovėnijoje, Serbijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse. Ne vieną sezoną Adrijos ABA lygoje sužaidęs Rebec atstovavo tokioms ekipoms kaip Liublianos „Cedevita Olimpija“, Zagrebo „Cibona“, Novo Mesto „Krka“ bei praėjusį sezoną – Podgoricos „SC Derby“.
Vieną ryškiausių pastarųjų savo sezonų slovėnas sužaidė 2024-2025 m. vilkėdamas „FMP SoccerBet“ marškinėlius. Per 13 ABA lygos rungtynių jis vidutiniškai rinko po 17,1 taško, 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir 2,8 atkovoto kamuolio, tritaškius mesdamas 38,9 proc. taiklumu.
Praėjusį sezoną atstovaudamas Podgoricos „SC Derby“ įžaidėjas ABA lygoje per 21 rungtynes vidutiniškai rinko po 10,6 taško ir atliko 3,9 rezultatyvaus perdavimo.
Svarbiausias pasiekimas Rebec karjeroje – 2017 metais su Slovėnijos rinktine iškovotas Europos čempiono titulas. Gynėjas buvo auksinės Slovėnijos rinktinės, kurioje rungtyniavo ir Luka Dončičius bei Goranas Dragičius, narys. Vienas Slovėnijos jaunimo rinktinių lyderių, Rebec nacionalinės rinktinės marškinėlius paskutinį kartą vilkėjo 2024 m. Europos čempionato atrankoje.
Per karjerą slovėnas taip pat yra išbandęs jėgas Ispanijos ACB lygoje, o 2022–2023 m. su Liublianos „Cedevita Olimpija“ rungtyniavo Europos taurėje.
PAPILDYTA. Matydami kilusią reakciją į pasirašytą sutartį su Slovėnijos gynėju suprantame, kad priimdami šį sprendimą nepakankamai įvertinome, kokia jautri ši tema yra Lietuvoje ir koks svarbus yra nuoseklus Ukrainos palaikymas – net ir tokiose detalėse. Pripažįstame, kad šiuo atveju suklydome, todėl sutartį su žaidėju nutraukiame.
Klubui buvo žinoma apie Matic Rebec dviejų mėnesių etapą Nizhny Novgorod komandoje. Bendraudamas su klubu gynėjas paaiškino, kad tuo metu pilnai neįvertino savo pasirinkimo ir sprendimą priėmė vertindamas jį tik iš profesinės krepšininko karjeros perspektyvos. Žaidėjas taip pat pabrėžė, kad šis trumpas etapas jo ilgametėje karjeroje galėjo sukelti abejonių Lietuvoje, tačiau jis nepalaiko karo ar agresijos ir gerbia klubo poziciją bei vertybes, aiškiai palaikančias Ukrainą ir nuo karo nukentėjusius žmones.
Klubas prisiima atsakomybę už priimtą sprendimą, apgailestauja dėl jo sukeltų neigiamų emocijų ir atsiprašo visų, kuriuos žinia apie šią sutartį nuvylė ar įskaudino.
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