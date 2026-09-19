Sterlingas Brownas: aikštėje ieškome harmonijos

Žalgiriečiai svečiuose 98:77 nugalėjo „Gargždų“ komandą. Pirmus taškus LKL, kurią remia „Betsson“, šį sezoną Kauno komandai pelnė Arnas Butkevičius.
Po 14 metų pertraukos į LKL grįžęs Jonas Valančiūnas surinko 14 taškų, išprovokavo penkias gargždiškių pražangas, sukaupė 16 naudingumo balų.
„Gargždų“ ekipa taikliau nei „Žalgiris“ mėtė baudas – atitinkamai 82 proc. (14/17) ir 65 proc. (11/17), tačiau kauniečiai atliko daugiau rezultatyvių perdavimų – 25:17.
„Žaidėjai ieško savo vietos, klysta, ypač gindamiesi. Tai – normalus procesas, bet man, treneriui, norėtųsi, kad trūkumų būtų vis mažiau ir mažiau“, – teigė T. Masiulis.
„Energija buvo panaši į tą, kurios norėjome. Labiausiai trūko šalto proto, geresnių sprendimų, daug kur skubėjome, ypač pirmą mačo dalį. Vėliau žaidimas daugiau ar mažiau buvo toks, kokio siekiame“, – kalbėjo A. Butkevičius.
„Reikia prisitaikyti prie naujos sistemos, bet jaučiu, kad viską neblogai suprantame. Aikštėje priklausome vieni nuo kitų, tad vis dar ieškome bendro vardiklio, harmonijos, tačiau žinome visų gebėjimus, tereikia jais pasinaudoti“, – pridūrė Sterlingas Brownas.
Rytoj „Žalgiris“ svečiuose išmėgins jėgas su Klaipėdos „Neptūnu“.
Šiandien susitiks Panevėžio „Lietkabelis“ ir Utenos „Juventus“, „Tauragė“ ir „Jonava Hipocredit“, sekmadienį žais „Gargždai“ ir „Šiauliai“.
Rezultatas
„Gargždai“–„Žalgiris“ 77:98 (18:23, 19:21, 20:28, 20:26). Gargždų sporto centras, 1 500 žiūrovų. S. Davisas 16 taškų (0/4 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos), E. Šaulys 13 (2/2 dvitaškių, 1/1 tritaškių, 6/6 baudų metimų), A. Mikalauskas 11 / S. Brownas 15 taškų (3/5 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai), J. Valančiūnas 14, D. Sleva 11.
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