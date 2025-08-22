Šiauliuose – daugelį metų Lietuvoje praleidęs estas

202 cm ūgio krepšininkas į Lietuvą 2006-aisiais atvyko dar būdamas penkiolikos, o prisijungęs prie Kauno „Žalgirio“ Eurolygos klubo organizacijoje praleido dešimtmetį.
„Tai labai aukštą krepšinio IQ turintis ir didžiulės patirties stipriausiose lygose sukaupęs krepšininkas, – naujoką pristatė komandos sporto direktorius Ginas Rutkauskas. – Nors Siimas yra priekinės linijos žaidėjas, jis puikiai gali prisidėti prie komandos žaidimo organizavimo savo kūryba. Jį gerai pažįstu tiek aš, tiek treneris, tad neabejojame jo tinkamumu mūsų sistemai ir indėliu jau nuo pirmųjų rungtynių.“
Šiuo metu krepšininkas kartu su nacionaline Estijos rinktine ruošiasi Senojo žemyno pirmenybėms.
Pastarajame sezone Vene žaidė Ostruvo „Stal“ ekipoje, kurios garbę taip pat gynė ir Adas Juškevičius. Lenkijos čempionate estas rinko 11,6 taško, 3 atkovotų kamuolių ir 2 rezultatyvių perdavimų vidurkius.
Atstovaudamas „Žalgirio“ dubleriams krepšininkas 2007-aisiais triumfavo Eurolygos jaunimo turnyro finaliniame etape, o 2008-aisiais tapo Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionu.
Priklausydamas Kauno klubui Vene taip pat buvo skolinamas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos komandoms, tačiau nuo 2013-ųjų be pertraukų vilkėjo tik „Žalgirio“ aprangą. Pagrindinėje laikinosios sostinės komandos sudėtyje estas sužaidė keturis sezonus, dukart laimėjo Lietuvos taurės varžybas ir triskart tapo šalies čempionu.
Krepšininkas praeityje taip pat yra rungtyniavęs Ispanijos, Italijos, Prancūzijos ir Izraelio šalių pirmenybėse.
Pirmąsias oficialias sezono rungtynes „Šiauliai“ sužais rugsėjo 21-ąją, kuomet pajūryje susitiks su lygos debiutantais „Gargždais“. Sezono atidarymo mačas namuose įvyks rugsėjo 27 d., kai Šiaulių arenoje komanda priims „Jonavos“ ekipos iššūkį.
Naujausi komentarai