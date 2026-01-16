„Rytas“ pačiupo pirmą bilietą į Citadele KMT finalo ketvertą

Vilniečiai namuose 99:94 (19:22, 33:22, 23:26, 24:24) įsirašė antrą pergalę prieš „Šiaulius“.
Pirmą tarpusavio mačą „Rytas“ buvo laimėjęs 97:82.
Citadele KMT finalo ketvertas Šiauliuose vyks vasario 21–22 d., bilietus į jį galite įsigyti Bilietai.lt.
Citadele KMT finalo ketverte „Rytas“ susitiks su Panevėžio „Lietkabelio“ ir Utenos „Juventus“ poros nugalėtojais.
Šiauliečiai susitikimą pradėjo septyniais taškais be atsako, o pirmuosius „Rytas“ įsirašė tik prabėgus dviem su puse minutės. Greitai rezultatas tapo lygus (7:7), kelias minutes komandos žengė koja kojon, o po pirmo ketvirčio „Šiauliai“ pirmavo 22:19. Tai lėmė Selimo Fofanos tritaškis, smeigtas kėlinio gale.
Simonas Lukošius truktelėjo į priekį vilniečius, tritaškiai metimai neleido šiauliečiams susigrąžinti iniciatyvos – 34:34. Tiesa, kėlinį šeimininkai baigė geriau: spurtą inicijavo Artūras Gudaitis, Jordanas Walkeris ir Ignas Sargiūnas, tad „Rytas“ galėjo jaustis užtikrinčiau 52:44.
Skirtumas tarp ekipų tapo dviženklis (60:48), bet „Ryto“ tritaškiai svečių nepalaužė. Cassiusas Stanley bei Cedricas Hendersonas tirpdė atsilikimą (62:71), pataikė ir Dovydas Romančenko, o S.Fofanos metimas leido šiauliečiams atsilikti vos 70:75.
Liko kėlinys, o C.Hendersonas skirtumą mažino dar labiau (76:79), tuo tarpu S.Fofana leido šiauliečiams kvėpuoti varžovams į nugaras – 90:91. Dayvionas McKnightas po ilgos pertraukos grąžino lygybę (92:92), tačiau Jacobo Wiley bei J.Walkerio metimai buvo svarbūs „Rytui“ – 96:92. Pergalės iš rankų šeimininkai nebepaleido.
„Ryto“ komandoje nuo suolo nepakilo kelio skausmus pajutęs Jerrickas Hardingas. Nikas Stuknys gavo pustrečios minutės ant parketo.
„Rytas“: Ignas Sargiūnas 18, Kennethas Smithas 17 (4/4 trit., 7 rez. perd.), Simonas Lukošius 15 (4/6 trit.), Jacobas Wiley, Artūras Gudaitis (7 atk. kam.), Jordanas Walkeris ir Gytis Masiulis – po 10.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 26 (3/8 trit.), Selimas Fofana 21 (3/4 trit.), Dayvionas McKnightas 14 (9 rez. perd.), Oskaras Pleikys 9, Stefanas Simaničius 8.
