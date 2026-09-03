Seimo pirmininkas: nereikėtų įsileisti ir sportuoti su Rusijos ir Baltarusijos krepšininkais

Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ragina Lietuvos sportininkus neboikotuoti varžybų užsienyje, bet neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkų į Lietuvoje rengiamas varžybas.
„Mano asmeninė nuomonė būtų, kad jų nereikėtų įsileisti į savo tarpą ir su jais sportuoti, – žurnalistams ketvirtadienį sakė J. Olekas. – Man nepriimtinas toks tiesiog neišlaikymas, kad (ribojimai – BNS) ilgai tęsiasi, tai tada reikia atlaisvinti.“
„Nei Baltarusijoje, nei Rusijoje nėra tokių pokyčių, kurie suteiktų galimybę mums tą situaciją keisti. Tai turbūt ir sporto bendruomenė turi pasitarti tarpusavyje“, – pažymėjo Seimo pirmininkas.
Jis sakė girdintis įvairias nuomones: vieni apsisprendžia nepriimti Rusijos ir Baltarusijos krepšininkų, kiti atlaisvinimą vertina kaip papildomą motyvaciją parodyti pranašumą prieš šiuos atletus.
Taip J. Olekas kalbėjo FIBA šią savaitę pranešus apie panaikintą draudimą minėtų valstybių krepšininkams bei kitam krepšinio personalui individualiai dalyvauti tarptautinėse FIBA varžybose.
Sprendimas priimtas Tarptautiniam olimpiniam komitetui liepą atšaukus Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ketvirtadienį griežtai pasmerkė šiuos sprendimus, pabrėždama, kad „karui prieš Ukrainą tęsiantis, tokie veiksmai neatitinka realybės, pakerta pamatines sporto vertybes ir siunčia klaidingą signalą pasauliui“.
Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija ragina Lietuvos sportininkus neboikotuoti varžybų užsienyje.
Pasak ŠMSM, pasitraukdami jie ne tik rizikuotų sankcijomis, bet ir prarastų puoselėtus profesinius siekius, Lietuvos sportininkų pasitraukimas iš turnyrų taip pat palengvintų kelią į pergales agresorių atstovams.
„Palaikome kovos sporto aikštelėse principą, kuriuo vadovaujasi ir Ukrainos sportininkai. Tačiau Lietuvos principinė pozicija išlieka nepakitusi – Rusijos ir Baltarusijos sportininkai neturi dalyvauti jokiose tarptautinėse varžybose, kol vyksta karas“, – nurodė ministerija.
Ji nekeičia savo rekomendacijų nacionalinėms sporto šakų federacijoms ir organizacijoms nekviesti bei neįsileisti agresorių šalių sportininkų į Lietuvoje rengiamas varžybas.
Jei tokie atletai varžytųsi Lietuvoje, ŠMSM pataria jiems teikti pasirašyti karą smerkiančias ir palaikymą Ukrainai reiškiančias deklaracijas, drausti savo šalies vėliavų, simbolių ar skiriamųjų ženklų demonstravimą.
ŠMSM primena pateikusi siūlymą Užsienio reikalų ministerijai papildyti Ribojamųjų priemonių įstatymą jame įtvirtinant draudimą Rusijos ir Baltarusijos piliečiams atvykti ir dalyvauti Lietuvoje organizuojamuose sporto bei mokslo renginiuose.
Taip pat Lietuva su dar aštuoniomis Europos šalimis kreipėsi į Europos Komisiją, ragindama apriboti finansinę bei kitokią paramą tarptautinėms sporto organizacijoms, kurios nuolaidžiauja Rusijai ir Baltarusijai.
FIBA gruodį dar spręs, ar leisti savo turnyruose dalyvauti Rusijos ir Baltarusijos klubams bei nacionalinėms rinktinėms.
Autoriai: Dominykas Biržietis, Karolina Ambrazaitytė
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