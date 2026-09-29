Sausakimšoje „Žalgirio“ arenoje kauniečiai nusileido Eurolygos čempionams

Eurolygos sezoną namuose 4 taškais pradėjo Carsenas Edwardsas – 4:2. Jonas Valančiūnas pastebėjo po krepšiu įkirtusį Arną Butkevičių, o kitoje atakoje C.Edwardsas surado Arną laisvą prie trijų taškų linijos – 9:2. Marekas Blaževičius taisė netaiklų komandos draugo metimą, Ąžuolas Tubelis rinko 6 taškus iš eilės – 17:13. Sterlingas Brownas pataikė iš vidutinio nuotolio, J.Valančiūnas dėjo į krepšį ir vėliau perdavė kamuolį tritaškį smeigusiam Deividui Sirvydžiui – 24:21.
D.Sirvydis pasižymėjo po Mariaus Grigonio perdavimo (26:21), bet antrojo kėlinio pradžioje iniciatyvą perėmė svečiai – 26:29. S.Brownas pelnė 4 taškus (30:31), tačiau po to sekė dar viena „Olympiacos“ atkarpa – 30:37. Ą.Tubelis ją nutraukė 4 taškais iš eilės, M.Grigonis taikliai atakavo iš toli, o po C.Edwardso žaibiškos atakos, lyginusios rezultatą, varžovų trenerių štabas prašė minutės pertraukėlės – 39:39. Prieš pat didžiąją pertrauką C.Edwardsas rinko dar 5 taškus – 44:44.
Prasidėjus trečiajam kėliniui, J.Valančiūnas įmetė tritaškį, o Ą.Tubelis pelnė 5 taškus – 52:46. Netrukus „Olympiacos“ vėl spurtavo ir rinko 11 taškų be atsako – 52:57. Tada C.Edwardsas sumetė baudas, A.Butkevičius prasiveržė po krepšiu, baudų metimus pridėjo ir J.Valančiūnas – 58:57. Tritaškiais apsikeitė Tyleris Dorsey ir M.Grigonis, „floater‘į“ pataikė M.Blaževičius – 63:64.
Ketvirtąjį kėlinį M.Grigonis ir S.Brownas atidarė tritaškiais – 69:68. J.Valančiūnas pataikė iš vidutinio nuotolio, tačiau graikai vėl šiek tiek atsiplėšė – 71:76. Ą.Tubelis pelnė taškus iš po krepšio, S.Brownas smeigė du tritaškius iš kampo, C.Edwardsas tolimu metimu po J.Valančiūno perdavimo lygino rezultatą – 82:82. Ą.Tubelis, J.Valančiūnas ir S.Brownas vertė taškus iš po krepšio, bet Evanas Fournier dukart taikliai atakavo iš toli – 88:90. Žalgiriečiams neužpuolus, varžovus teko stabdyti pražangomis – 88:92. Likus žaisti 4 sekundes, S.Brownas įmetė dar vieną tritaškį, bet po vėliau E.Fournier pramestos antros baudos kamuolio atkovoti nepavyko – 91:93.
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