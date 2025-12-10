Paaiškėjo visos Citadele KMT ketvirtfinalio poros

Jau kiek anksčiau buvo aišku, kad Klaipėdos „Neptūnas“ stos į kovą su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“.
Tuo tarpu likusios trys poros paaiškėjo tik trečiadienio vakarą: Panevėžio „Lietkabelio“ lauks Utenos „Juventus“ barjeras, Vilniaus „Rytas“ surems ginklus su „Šiauliais“, o titulą ginantis Kauno „Žalgiris“ varžysis su „Jonava Hipocredit“.
Dėl vietos Citadele KMT finalo ketverte komandos sužais po dvejas rungtynes. Pirmieji mačai vyks žemesnę vietą praėjusiame LKL, kurią remia „Betsson“, sezone užėmusios ekipos namų arenoje, o atsakomieji susitikimai – aukštesnę vietą pernai užėmusio klubo tvirtovėje.
Į finalo ketvertą pateks ekipa, kuri po dvejų rungtynių užfiksuos geresnį įmestų-praleistų taškų skirtumą.
Tikslus ketvirtfinalio tvarkaraštis paaiškės jau artimiausiu metu.
Citadele KMT finalo ketvertas vasario 21-22 dienomis vyks Šiauliuose.
Naujausi komentarai