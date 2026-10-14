„Rytas“ krito prieš „Nanterre 92“ komandą

Rungtynių pradžioje abi komandos sunkiai rinko taškus ir beveik pustrečios minutės nepelnė nė taško. Pirmuosius taškus vilniečiams pelnė Kay Bruhnke, netrukus pridėjęs ir metimą atšokus (6:6). Vis dėlto šeimininkai greitai perėmė iniciatyvą: Lucasas Dussoulier ir J’Wanas Robertsas rinko taškus baudos aikštelėje, o po Benjamino Sene prasiveržimų varžovai nutolo (6:13). „Ryto“ gretose situaciją taisė Augusto Marčiulionio ir Gyčio Radzevičiaus išprovokuotos pražangos, Michaelo Devoe metimas iš vidutinio nuotolio bei Ricky Lindo Jr. dėjimas (14:17). Nors Oskaras Pleikys realizavo baudas, pirmoji susitikimo atkarpa baigėsi šeimininkams pirmaujant 21:17.
Tęsiantis rungtynėms vyko atkakli kova baudos aikštelėje. Į Xavier Castanedos tritaškį M. Devoe atsakė metimu iš eigos, o vilniečiai stengėsi stabdyti prancūzų atkovotus kamuolius puolime. Artūras Gudaitis pelnė taškus iš po krepšio, G. Radzevičius pridėjo metimą atšokus, o po Cassiaus Winstono perimto kamuolio Matas Jogėla greitoje atakoje įkrovė iš viršaus (27:30). Netrukus M. Jogėla pelnė dar du taškus ir sumažino atsilikimą iki minimumo (29:30). Visgi persverti rezultato nepavyko – šeimininkai pasinaudojo antraisiais šansais po krepšiu ir prieš ilgąją pertrauką išlaikė persvarą (30:35).
Rungtynių lūžis įvyko sugrįžus po pertraukos. Nors A. Gudaitis pelnė du taškus su pražanga (32:35), vilniečių gynyba ėmė byrėti prieš taiklius varžovų tolimus metimus. Lenas Schoormannas ir X. Castaneda pataikė kelis tritaškius paeiliui ir žaibiškai padidino atotrūkį (35:50). G. Radzevičiaus individualūs prasiveržimai varžovų puolimo nesustabdė – X. Castaneda toliau sėkmingai atakavo iš toli, o po klaidų prancūzai rengė greitas atakas per Deviną McGlocktoną bei Hugo Yimga-Moukouri. Vilniečių deficitas tapo itin didelis ir prieš lemiamą dalį pasiekė 21 tašką (45:66).
Paskutinėje susitikimo atkarpoje intrigos atkurti nepavyko. Šeimininkai nemažino apsukų: H. Yimga-Moukouri pataikė iš toli bei užbaigė greitą ataką (46:71). Nors A. Gudaitis ir C. Winstonas rinko taškus baudos metimais, Nantero krepšininkai visiškai kontroliavo situaciją po krepšiais, o skirtumas pasiekė ir trisdešimt taškų (55:87). Paskutinėmis minutėmis M. Jogėla pataikė tritaškį, o O. Pleikys bei M. Devoe realizavo baudas, tačiau rungtynės baigėsi pralaimėjimu 65:93.
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