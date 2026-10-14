 „Rytas“ krito prieš „Nanterre 92“ komandą

„Rytas“ krito prieš „Nanterre 92“ komandą

2026-10-14 02:56
rytasvilnius.lt inf.

Vilniaus „Rytas“ patyrė pirmąjį pralaimėjimą FIBA Čempionų lygos sezone. Antrojo turo išvykos rungtynėse sostinės klubas po nesėkmingos antrosios mačo pusės 65:93 (17:21, 13:14, 15:31, 20:27) nusileido Nantero „Nanterre 92“ krepšininkams.

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<span>„Rytas“ krito prieš „Nanterre 92“ komandą</span>
„Rytas“ krito prieš „Nanterre 92“ komandą / rytasvilnius.lt nuotr.

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Rungtynių pradžioje abi komandos sunkiai rinko taškus ir beveik pustrečios minutės nepelnė nė taško. Pirmuosius taškus vilniečiams pelnė Kay Bruhnke, netrukus pridėjęs ir metimą atšokus (6:6). Vis dėlto šeimininkai greitai perėmė iniciatyvą: Lucasas Dussoulier ir J’Wanas Robertsas rinko taškus baudos aikštelėje, o po Benjamino Sene prasiveržimų varžovai nutolo (6:13). „Ryto“ gretose situaciją taisė Augusto Marčiulionio ir Gyčio Radzevičiaus išprovokuotos pražangos, Michaelo Devoe metimas iš vidutinio nuotolio bei Ricky Lindo Jr. dėjimas (14:17). Nors Oskaras Pleikys realizavo baudas, pirmoji susitikimo atkarpa baigėsi šeimininkams pirmaujant 21:17.

Tęsiantis rungtynėms vyko atkakli kova baudos aikštelėje. Į Xavier Castanedos tritaškį M. Devoe atsakė metimu iš eigos, o vilniečiai stengėsi stabdyti prancūzų atkovotus kamuolius puolime. Artūras Gudaitis pelnė taškus iš po krepšio, G. Radzevičius pridėjo metimą atšokus, o po Cassiaus Winstono perimto kamuolio Matas Jogėla greitoje atakoje įkrovė iš viršaus (27:30). Netrukus M. Jogėla pelnė dar du taškus ir sumažino atsilikimą iki minimumo (29:30). Visgi persverti rezultato nepavyko – šeimininkai pasinaudojo antraisiais šansais po krepšiu ir prieš ilgąją pertrauką išlaikė persvarą (30:35).

Rungtynių lūžis įvyko sugrįžus po pertraukos. Nors A. Gudaitis pelnė du taškus su pražanga (32:35), vilniečių gynyba ėmė byrėti prieš taiklius varžovų tolimus metimus. Lenas Schoormannas ir X. Castaneda pataikė kelis tritaškius paeiliui ir žaibiškai padidino atotrūkį (35:50). G. Radzevičiaus individualūs prasiveržimai varžovų puolimo nesustabdė – X. Castaneda toliau sėkmingai atakavo iš toli, o po klaidų prancūzai rengė greitas atakas per Deviną McGlocktoną bei Hugo Yimga-Moukouri. Vilniečių deficitas tapo itin didelis ir prieš lemiamą dalį pasiekė 21 tašką (45:66).

Paskutinėje susitikimo atkarpoje intrigos atkurti nepavyko. Šeimininkai nemažino apsukų: H. Yimga-Moukouri pataikė iš toli bei užbaigė greitą ataką (46:71). Nors A. Gudaitis ir C. Winstonas rinko taškus baudos metimais, Nantero krepšininkai visiškai kontroliavo situaciją po krepšiais, o skirtumas pasiekė ir trisdešimt taškų (55:87). Paskutinėmis minutėmis M. Jogėla pataikė tritaškį, o O. Pleikys bei M. Devoe realizavo baudas, tačiau rungtynės baigėsi pralaimėjimu 65:93.

Šiame straipsnyje:
FIBA Čempionų lyga
Vilniaus rytas
Nanterre 92

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