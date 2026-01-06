Rolandas Skaisgirys: reikia mėgautis krepšiniu, o mes, atrodo, kartais truputį dirbame darbą

„Pirmiausia, reikia pasakyti, kad ne aš vienas tą darau. Tai darau kartu su Moksleivių krepšinio lyga (MKL) ir viena iš lygos vadovių Natalja Liovkina. Didelis ačiū lygai, kuri geranoriškai niveliuoja visus šiuos dalykus ir padeda juos spręsti. Procesuose dalyvauja asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovai, tas pats Linas Kleiza, Rimas Kurtinaitis, Darius Songaila. Visi prisideda tiek, kiek gali“, – kalbėjo R. Skaisgirys.
Nuo 2024 m. spalio pabaigos viceprezidento pareigas einantis R. Skaisgirys yra atsakingas už jaunųjų krepšininkų meistriškumo programų plėtrą.
Pasak tinklalaidės svečio, į šią prasmingą veiklą įsitraukia vis daugiau ryškiausių Lietuvos krepšinio asmenybių.
„Daug padeda Šarūnas Marčiulionis, Aidas Buzelis, Benas Matkevičius. Programa yra peržiūrėta ir patvirtinta. Ne man spręsti, kiek mes padarėme per pirmuosius metus. Tai turi spręsti pati bendruomenė ir ypač Lietuvos sporto mokyklų treneriai. Jie turėtų sakyti, kiek tie pakitimai yra naudingi, pradedant taisyklių pokyčiais, baigiant U12, U13 ir U14 komandų stovyklomis, turnyrais, „Future Is Now“ projektu ir pan. Dar daug kas neįvykdyta, dar daug kas net nepradėta, bet tai atsiremia į lobizmą, finansus ir panašius dalykus.“
Kalbėdamas apie jaunuosius Lietuvos krepšininkus, pašnekovas pabrėžia, kad jaunimui reikia leisti įsitraukti pačiam.
„Reikia mėgautis krepšiniu, o mes, atrodo, kartais truputį dirbame darbą. Bandome treniruotėse įvesti atitinkamą atmosferą, to džiazo krepšinyje būtų šiek tiek daugiau. Esu vienareikšmiškai įsitikinęs, kad ne tėvai ir ne treneriai turėtų kalbėti pirmi. Pirmi turėtų kalbėti patys vaikai. Kai tau mokykloje arba universitete labai daug kalba ir aiškina, tu labai daug užmiršti ir praleidi. Kai bandai kalbėti pats, vystosi tavo džiazavimas, iškalbos menas ir tavo įsiminimas yra visiškai kitoks. Nuo tokių elementarių detalių mes pradedame ir kalbamės apie tai su treneriais“, – teigė R. Skaisgirys.
Kokie didžiausi jo paties 2026 m. prioritetai ir tikslai?
„Didžiausias prioritetas – stiprios moterų 3×3 komandos sukūrimas Vilniuje, kuri siektų patekti į Los Andželo olimpines žaidynes. Jaunimo rinktinės visada reikalauja daug laiko ir darbo. Tikslas – toliau jas tobulinti ir siekti kuo geresnių rezultatų. Rinktinių pasiekimai yra viena, bet žymiai svarbiau yra tų asmenybių pasiekimai, kurios žaidžia už Lietuvos rinktinę. Tokios asmenybės turi tvarkingai mokytis, siekti sportinių aukštumų. Vaikai turi gauti ne tik medalius, bet ir gerą pilietiškumo ir mokslų pamatą. Dar norėčiau, kad Šakių „Vytis-VDU“ laimėtų Nacionalinę krepšinio lygą (NKL), nes aš lygiai dešimt metų esu su ta komanda“, – šypsodamasis pokalbį užbaigė R. Skaisgirys.
