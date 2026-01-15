Revanšą Tel Avive medžios be lyderio

Permainingai metus pradėję „Žalgirio“ krepšininkai vis dar išsilaiko įkrintamųjų Eurolygos varžybų zonoje: Tomo Masiulio kariauna su 12 pergalių ir 9 pralaimėjimais – devintoje vietoje.
„Maccabi“, tik metų pradžioje grįžęs į savo areną, turi net keturiomis pergalėmis mažiau ir yra keturioliktas.
T. Masiulio įsitikinimu, vieta turnyro lentelėje neatspindi Izraelio ekipos pajėgumo, o savo arenos faktorius pridės jai dar daugiau pasitikėjimo, nors kol kas nežinia, ar jai galės padėti Lonnie Walkeris, besigydantis peties traumą. Amerikietis Kaune į jam pažįstamo „Žalgirio“ krepšį įkalė 23 taškus.
Savo ruožtu kauniečiams negalės padėti vienas lyderių Nigelis Williamsas-Gossas – įžaidėjas dėl blauzdos traumos nerungtyniaus dar bent dvi savaites.
„Kaune buvo sunku žiūrėti mūsų žaidimą. Nepataikėme nemažai metimų iš patogių padėčių. Tikimės, kad atsakomosios rungtynės bus kur kas geresnės“, – dėstė T. Masiulis.
– Treneri, ar po pirmos tarpusavio akistatos galima sakyti, kad „Maccabi“ gynyba „Žalgiriui“ yra neparanki?
– Taip, nes jie turi aukštų žaidėjų, taiko skirtingas gynybos sistemas. Tačiau per rungtynes namuose tiesiog daužėme lanką. Šįkart turėsime prisitaikyti prie varžovo.
– Galima pažymėti puolėjo Jayleno Hoardo gynybą prieš žemus žaidėjus. Kaip tam ruošiatės?
– Savo sistemomis jie nori tartum paslėpti silpniau besiginančius žaidėjus, bet mes matome tuos taikinius. Turėsime juos atakuoti. Mums bus labai svarbu prisitaikyti prie situacijos.
– L. Walkeris, atstovaudamas „Žalgiriui“, sulaukdavo kietesnio varžovų kontakto ir išsimušdavo iš vėžių. Ar šį sezoną su tokia gynyba tvarkosi geriau?
– Kiekvienam žaidėjui sunku įveikti atletiškesnę gynybą. Visi nori kuo mažiau kontakto, kad mažiau kas juos liestų. L. Walkeris sužibėjo Kaune, nes mes jį paleidome iš savo gynybos gniaužtų. Iš pradžių prisirinkome pražangų metimų metu, jis pelnė kelis taškus ir įsibėgėjo. Kai toks krepšininkas įsižaidžia, jis atakuoja vėl ir vėl. Tel Avive turime būti susikoncentravę, turime idėjų, kaip jį stabdyti.
– Po pergalės Kaune „Maccabi“, įskaičius ir Izraelio lygą, pateikė net devynių pergalių seriją. Kas lėmė šį šuolį?
– Mane šiek tiek stebina, kad jie yra žemoje Eurolygos turnyro lentelės vietoje. „Maccabi“ žaidžia įdomų krepšinį, visose pozicijose turi gerų krepšininkų. Treneris Odedas Kattashas turi gerų idėjų, nori žaisti daug derinių „dviese prieš du“, paskui įveda į žaidimą aukštaūgius. Jų puolimas sunkiai sustabdomas bet kuriai komandai, bet gynybą galime atakuoti.
– Ar po traumų atsigaunantis Dovydas Giedraitis jau yra pasirengęs Eurolygos kovoms?
– Dovis pasirengęs. Tikimės, kad jis kažkiek užpildys Nigelio vietą.
